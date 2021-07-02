Змеиногорск: Ремонт водозабора в Змеиногорске был завершен вчера, но проблемы с водой остаются

29 Июня 2021 Ремонт водозабора в Змеиногорске был завершен вчера, но проблемы с водой остаются Вчера, 28 июня Змеиногорский водозабор был запущен в 23 часа 20 минут. Но вода появилась в домах горожан, и не везде только утром.

Сейчас, ближе к обеду, водоснабжение восстановлено, но вода в кранах у многих земляков бежит весьма слабой струйкой. Это понятно, что после почти суточного отсутствия водоснабжения, жители запасаются водой, чтобы не оказаться «на мели», в случае очередных ремонтных работ.

Как известно, в рамках реализации программы модернизации водоснабжения, ремонтные работы будут продолжаться. Но, надеемся, что впредь, нас не оставят на «безводье», без предупреждения.

Змеиногорский вестник