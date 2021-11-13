Змеиногорск: Рекорды смерти: в 2021-м на Алтае умерло на шесть тысяч человек больше, чем год назад

11 Ноября 2021 Рекорды смерти: в 2021-м на Алтае умерло на шесть тысяч человек больше, чем год назад

С января по сентябрь 2021 года в Алтайском крае умерло 30 438 человек. Это на 6163 больше, чем за аналогичный период 2020 года (24 275 человек), следует из опубликованных данных Алтайкрайстата.

Рост смертности населения в Алтайском крае наблюдается с «ковидного» 2020 года. Тогда за 12 месяцев в нашем регионе скончался 38 021 человек – на 5427 больше, чем в 2019-м. Получается, что прирост смертности за три квартала 2021 года уже превысил данные за весь 2020-й.

В допандемийные годы статистика была гораздо благополучнее: например, в 2019-м смертность в регионе даже снизилась: умерло на 459 жителей меньше, чем в 2018-м (32 784 против 33 243). В 2018-м в Алтайском крае скончалось 33 357 человек – на 394 больше, чем в 2017-м.

В октябре 2021 года министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов объяснил взрывной рост смертности за последний год исключительно пандемией коронавируса и последствиями инфекции. Причём в 2020-м основная вспышка пришлась именно на последний квартал года: за октябрь, ноябрь и декабрь в регионе умерло на 5054 человека больше, чем за эти же месяцы в 2019-м. Очевидно, именно поэтому данные за январь-сентябрь 2021 года так значительно отличаются от аналогичного периода 2020 года.

По данным Алтайкрайстата, основными причинами летальных исходов в 2020 году стали болезни органов дыхания (по этой причине умерло 2679 человек, в 2019-м – 1329), системы кровообращения (16 317 человек, в 2019 году –13 943).

Как сообщает краевой оперативный штаб, за всё время пандемии от коронавируса в регионе скончалось 5157 человек, также по иным причинам в ковидных госпиталях умерло 1382 человека.

Добавим, статистика по рождаемости в Алтайском крае в текущем году тоже ниже, чем в 2020-м: с января по сентябрь в регионе родилось 14 207 детей, в то время как за аналогичный период 2020-го на 751 ребёнка больше.

Амител

Змеиногорский вестник