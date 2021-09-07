Змеиногорск: Рекордное число ковидных смертей произошло в Алтайском крае в августе

3 Сентября 2021 Рекордное число ковидных смертей произошло в Алтайском крае в августе Несмотря на то, что к концу лета в регионе постепенно начало снижаться число ежедневно выявляемых случаев коронавируса, смертность от болезни остается высокой.

742 человека, заболевших коронавирусом, умерли в Алтайском крае в августе. Из них посредственно от инфекции скончались 628 человек. Это абсолютный антирекорд для региона с начала пандемии. Предыдущий зарегистрирован месяцем ранее и был на 200 случаев меньше.

Именно в августе в крае также произошло беспрецедентное число ковидных смертей за сутки – 26, и этот показатель теперь регулярно повторяется. Минимальное суточное число умерших среди заболевших COVID-19 в последний месяц лета составляло 17.

Смертность за август по неделям:

1-6 августа: умерли 139 человек с COVID-19, из них 121 – от вируса;

7-13 августа: общее число умерших среди ковидных больных – 164, от коронавируса скончались 147 пациентов;

14-20 августа: всего умерло – 174, от ковида – 150;

21-27 августа: умерли 166 больных коронавирусом, непосредственно от него – 130;

28-31 августа: общее количество смертей – 99, от вируса – 80.

Данные приведены на основе сведений краевого оперштаба.

Всего 490 человек скончались от коронавирусной инфекции в августе 2021 года.

Снижение числа новых заболевших и тяжелобольных

На фоне рекордного числа умерших инфицированных в прошлом месяце к концу августа стало понемногу снижаться количество ежедневно выявляемых новых случаев заболевания.

Если в начале месяца каждые 24 часа в крае официально подтверждали около 280 случаев коронавируса, то к концу августа эта цифра достигла 248.

Также в середине месяца резко сократилось число тяжелобольных пациентов: с 823 на 23 августа уже на следующие сутки – до 655. Сейчас в ковидных реанимациях 536 пациентов.

Что касается общего числа ушедших из жизни жителей Алтайского края, заболевших коронавирусной инфекцией, то на 2 сентября их количество составляет 4 749 человек (3 613 умерли именно от ковида).

https://tolknews.ru/obsestvo/62299-skolko-chelovek-umerli-ot-koronavirusa-v-avguste-v-altayskom-krae

Змеиногорский вестник