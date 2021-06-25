Змеиногорск: Рекордное число жителей Алтайского края привили от коронавируса за сутки. А что у нас, в Змеиногорске?

23 Июня 2021 Рекордное число жителей Алтайского края привили от коронавируса за сутки. А что у нас, в Змеиногорске? 22 мая в Алтайском крае от COVID-19 привились более пяти тысяч человек, пока что это рекорд для региона за все время вакцинации, сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Из них в Барнауле прививки поставили порядка двух тысяч горожан.

С начала недели в край поступило около 25 тысяч доз Спутника V. На днях ожидается поставка еще 30 тысяч доз. Вся вакцина оперативно распределяется между медицинскими организациями.

«Людей, желающих обезопасить себя, становится все больше. В связи с этим с 24 июня мы расширяем работу кабинетов с 8.00 до 20.00. Увеличиваем и время работы мобильных комплексов. Также открываем дополнительные прививочные кабинеты», — сказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому и детскому населению регионального Минздрава Жанна Вахлова.

Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно через портал Госуслуг либо колл-центр. Но в связи с увеличением потока желающих, время ожидания в Барнауле сейчас составляет порядка трех недель.

Жанна Вахлова добавила, что в сельской местности ажиотажа нет и вакцинироваться можно в день регистрации обращения на портале или на следующий день. Жители краевой столицы, которые не хотят ждать, могут поставить прививку в мобильных комплексах. Сделать это можно без предварительной записи.

https://www.amic.ru/news/484877/

Оживление наблюдается и в Змеиногорской ЦРБ. В кабинеты для вакцинации имеется очередь. За прошедшие сутки вакцинацию прошли 93 человека (это суммарно те, кто принял первую и вторую дозу вакцины).

Змеиногорский вестник