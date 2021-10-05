Змеиногорск: Режим самоизоляции для жителей 65 лет и старше вводится в российском регионе

1 Октября 2021 Режим самоизоляции для жителей 65 лет и старше вводится в российском регионе Вводится режим самоизоляции для жителей региона в возрасте 65 лет и старше и для граждан из групп риска, не вакцинированных и не переболевших коронавирусом, сообщается на сайте правительства области.

«При этом режим самоизоляции не распространяется на тех, кто прошел курс вакцинации против коронавируса либо имеет справку о наличии антител, выданную не ранее 1 мая 2021 года. Работающие граждане из указанных категорий должны быть либо переведены на дистанционную работу, либо работодатель предоставит им ежегодный оплачиваемый отпуск», — говорится в тексте указа губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского.

Также организациям и предприятиям необходимо перевести часть сотрудников на дистанционную (удаленную) работу, пишет bfm.ru.

«Руководители предприятий, организаций и органов власти, индивидуальные предприниматели в случае, если уровень коллективного иммунитета к коронавирусу ниже 75%, должны перевести на дистанционную работу всех сотрудников, не прошедших курс вакцинации и не имеющих справки о наличии антител, выданной не ранее 1 мая 2021 года. Если исполнение профессиональных обязанностей работником в дистанционной форме невозможно, то работодатель организует тестирование сотрудника раз в 7 календарных дней — либо методом ПЦР, либо с помощью теста на отсутствие антигена, — отмечается в указе.

Также изменился режим эпидемиологической безопасности во время проведения любых мероприятий — обязательным условием является тестирование на отсутствие антигена коронавируса за счет средств организатора всех без исключения участников, в том числе вакцинированных.

На днях из самоизоляции вышел президент РФ Владимир Путин. Он ушел на самоизоляцию после того, как провел целый день со своим адъютантом, у которого выявили ковид. Об этом глава государства рассказал во время очной встречи с президентом Турции в сочинской резиденции Бочаров ручей.

https://altapress.ru/zdorovie/story/rezhim-samoizolyatsii-dlya-zhiteley-let-i-starshe-vvoditsya-v-ro…

Змеиногорский вестник