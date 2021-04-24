Змеиногорск: Развитие внутреннего туризма — для Алтайского края это важно!

Змеиногорск: Развитие внутреннего туризма — для Алтайского края это важно!

24.04.2021 0 Автор Горняк22

21 Апреля 2021 Развитие внутреннего туризма — для Алтайского края это важно! В ежегодном послании президент РФ Владимир Путин дал правительству поручение принять меры по стимуляции внутреннего туризма.
Президент поручил продлить программу туристического кэшбэка. Туристам  до конца года будут возвращать 20% затрат на поездки по России.  Для Алтайского края эта мера  может стать ощутимым подспорьем для развития туризма. 
«Алтайский край — туристический, мы заинтересованы и в развитии спортивного туризма. В ближайшее время в нашем регионе пройдут действительно крупные всероссийские и международные соревнования. Первенство России по боксу, этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, ралли «Шёлковый путь». Это достойные поводы приехать в край тысячам болельщиков, для которых продление программы кэшбэк станет дополнительным стимулом увидеть Алтайский край своими глазами», — ПРОКОММЕНТИРОВАЛ  Алексей Дворников, исполнительный директор Олимпийского совета Алтайского края.

Змеиногорский вестник

РубрикаАлтайский край

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