Змеиногорск: Разговор серьезный — будьте бдительны, ребята

Змеиногорск: Разговор серьезный — будьте бдительны, ребята

22.04.2021 0 Автор Горняк22

19 Апреля 2021 Разговор серьезный — будьте бдительны, ребята

В Змеиногорской школе прошла встреча учащихся с пожарными и инспекторами ГИМС.

Весенний период вносит в нашу жизнь не только радость, от протаявших полянок, полноводных речек и просыпающегося леса, но и вместе с этим ответственность за жизнь и здоровье людей, животных, сохранность природных ресурсов и их защиты от природных пожаров.

В школе с углубленным изучением отдельных предметов города Змеиногорска побывали представители местного пожарно-спасательного гарнизона и инспектора ГИМС. Ребятам рассказали об опасностях, которые таят в себе вскрывшиеся реки, о правилах поведения у водоемов. О том, что наступил пожароопасный период, когда нужно осторожно вести себя с огнем, о правилах, действующих в этот период, о том как предотвратить природные пожары, и что делать, если пожары уже возникли.

И по сложившейся традиции ребятам продемонстрировали пожарный автомобиль.

ГОРНЯК22 22.04.2021

ГОРНЯК22 22.04.2021

ГОРНЯК22 22.04.2021

Светлана Семибратова 74 ПСЧ ФПС ГПС 16 ПСО МЧС России по Алтайскому краю

Змеиногорский вестник

РубрикаАлтайский край

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