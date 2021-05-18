Змеиногорск: Разбитую дорогу в Курьинском районе ремонтируют

14 Мая 2021 Разбитую дорогу в Курьинском районе ремонтируют Радостной новостью поделились с активистами ОНФ жители села Усть-Таловка. Чуть меньше года назад они обращались к общественникам с просьбой помочь отремонтировать разрушенный участок дороги Курья – Колывань – Бугрышиха, которая пересекает все село. Движение здесь интенсивное. Кроме местных жителей и туристов, едущих в Горную Колывань, по дороге постоянно движутся большегрузы. Они вывозят огромное количество щебня с Колыванского камнерезного завода и материалы с дробильной фабрики. А еще по дороге проходит автобусный маршрут, машина скорой помощи доставляет больных в центральную районную больницу, дети пересекают дорогу по пути в школу.

Активисты ОНФ направили обращение в министерство транспорта Алтайского края. Там ответили, что включат разрушенный участок дороги Курья – Колывань – Бугрышиха в план дорожных работ на 2021 год. И вот свежие новости от жителей Усть-Таловки: ремонт начался, дорогу укрепляют и расширяют.

Змеиногорский вестник