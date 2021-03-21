Змеиногорск: Разбил в ДТП машину, планшет и бабушкин сервиз: что возместят по полису ОСАГО?

18 Марта 2021 Разбил в ДТП машину, планшет и бабушкин сервиз: что возместят по полису ОСАГО?

Опасность ДТП на дорогах подстерегает каждого. Поэтому практически все сознательные водители оформляют полис «автогражданки». Однако далеко не всем известно, что обязательный полис ОСАГО может компенсировать ущерб за повреждённое ценное имущество, которое во время ДТП находилось внутри автомобиля, и даже защитить от автоподстав и мошенников. А в скором времени «автогражданка» сможет материально «прикрыть» даже от падения сосулек и ям на дорогах. Об этом в рубрике «Вопрос-ответ».

1

Ущерб за какое имущество, кроме автомобиля, после ДТП может компенсировать ОСАГО?

Конкретного перечня нет. Это может быть ноутбук, телефон, телевизор, картина, дорогие часы и даже бабушкин старинный сервиз. Важно знать, что полис ОСАГО покрывает ущерб размером до 400 тыс. рублей, который в ДТП получили автомобили, участники аварии, а также перевозимое имущество.

То есть если произошла авария и ваши ценные вещи пострадали, вы вправе требовать компенсацию в размере до 400 тысяч рублей. Главное при этом, чтобы протокол был оформлен с участием инспекторов ГИБДД. До их приезда ничего не трогайте. Сообщите сотрудникам, какие вещи пострадали, подробно опишите их техническое состояние на момент происшествия. Инспекторы должны будут зафиксировать все нюансы на фото и возьмут с вас объяснения.

Обратите внимание: если пострадавшая вещь принадлежит не водителю, а другому человеку, то именно это лицо должно обращаться к страховщикам за компенсацией. Есть ещё один способ: оформить нотариальную доверенность на водителя.

2

А страховая компания точно возместит стоимость моего сервиза?

Прежде чем это сделать, страховая компания должна выяснить: действительно ли имущество повредили в ДТП. Для этого страховщикам понадобится протокол ГИБДД. Кроме того, в страховую компанию вам нужно будет предоставить чеки (в них содержится информация о плательщике) либо гарантийный талон.

Если страховая встанет на вашу сторону, то вам будет оплачено и возмещение по автомобилю, и по иному имуществу, информирует Autonews.ru.

Отметим, что европротокол в данном случае применять нельзя. Даже если вы подробно распишете перечень повреждённых ценностей в тексте европротокола, страховщики вправе вообще отказать в выплате по ОСАГО. В этом случае разбираться водителям придётся в суде уже в рамках гражданского иска.

3

Как ОСАГО поможет защитить от мошенников?

Не секрет, что злоумышленники ловко научились устраивать подставные ДТП на дорогах. А чтобы выбить с растерянного водителя побольше денег, трясут перед ним якобы разбитым ноутбуком или другой дорогой электроникой. При этом у них при себе даже есть документы, подтверждающие высокую стоимость «уничтоженной» собственности. И, конечно, аферисты предлагают «решить вопрос» на месте, ведь, по их словам, вина водителя очевидна, «так зачем тратить время зря?»

Без раздумий вызывайте ГИБДД, чтобы оформить аварию. «Светиться» не в интересах вымогателей. Даже если вас и признают виновником этого ДТП, в суде у вас будет возможность доказать, что имущество аферистов было повреждено заранее. Соответствующая экспертиза расставит все точки.

4

Правда ли, что из-за ошибок в полисе ОСАГО его могут аннулировать?

Да. Если вы вдруг занизили мощность двигателя вашего автомобиля или «забыли» указать, что работаете в такси, или даже просто не предупредили свою страховую компанию о том, что сменили прописку, ваш полис могут аннулировать. К этому же результату приводят любые неточности в анкете ОСАГО, ведущие к занижению стоимости полиса. Также водитель лишается автоматически уплаченной за полис премии.

5

А правда, что ОСАГО будет возмещать ущерб, если автомобиль повредился из-за ямы на дороге?

Пока не знаем. В Госдуму РФ действительно внесли законопроект, который предусматривает возможность возмещать по полису ОСАГО вред, причинённый автомобилю из-за деятельности или бездеятельности коммунальных служб. Если документ будет принят, то водители смогут получить компенсацию и в случае падения сосулек, снега с крыш домов на автомобиль, а также если он получил повреждения из-за ям на проезжей части.

Согласно проекту, компенсацию по ОСАГО можно будет получить в результате «незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, отвечающих за состояние автодорог, а также организаций коммунального комплекса», – пишет РИА Новости.

Эксперты предупреждают, что если эти новшества будут приняты, то стоимость «автогражданки» может вырасти, а потому предлагают сделать их добровольными.

Амител

Змеиногорский вестник