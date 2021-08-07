Змеиногорск: Расширение Тигирекского заповедника: почему благое дело переросло в конфликт

4 Августа 2021 Расширение Тигирекского заповедника: почему благое дело переросло в конфликт В Тигирекском заповеднике Алтайского края по нацпроекту «Экология» предусмотрено расширить природоохранную зону на несколько тысяч гектаров за счет земель Чарышского района и соединить разорванные куски заповедника в одно целое.Но такая перспектива привела к протестам местных жителей. Почему они против, выясняли «НИ»

Увеличение площади позволит взять под особую охрану уникальную флору и фауну алтайского высокогорья с 35 видами редких растений и более 40 видами краснокнижных животных.

Но Минприроды края, руководство заповедника и местный Народный фронт, поддержавший идею расширения, только и успевают оправдываться и писать в Москву объяснительные записки в ответ на петиции местных жителей.

История вопроса. Государственный Тигирекский заповедник – особая территория с естественным природным комплексом в Алтайском крае. Площадь 41 500 гектаров, половина из которой имеет статус «охранной зоны». Это самый маленький и самый молодой заповедник в Сибири –создан в 1999 году из трех участков, неравнозначных по размеру и расположенных в разных административных районах. Почему так получилось? В 1992 году из состава Алтайского края была выведена Горно-Алтайская автономная область, ставшая самодостаточным субъектом РФ –Республикой Алтай. Вместе с ней из подчинения «ушли» и статусные объекты-– заповедники Катунский и Алтайский. Чтобы «не быть хуже» соседей, власти края принимают решение о создании огромного по площади (более 300 тыс. га) природного парка. .В качестве формирующей базы были выбраны несколько особо охраняемых территорий у подножия Тигиретского хребта. Но «гладко было на бумаге, да забыли про овраги». Несмотря на то, что инициативу активно поддержали на самом верху, администрация Чарышского района категорически отказалась расставаться с обширной частью своих владений. Последовали примеру и другие районы, не захотев отдавать заповеднику ни пяди родной земли. В результате масштабнейший проект сжался более чем в 7 раз –до 41 500 гектаров, но все же получил статус федерального государственного учреждения

Разговоры о расширении и «воссоединении» заповедника ведутся чуть ли не с даты его создания. Но по-настоящему вопросом стали заниматься только несколько лет назад. Одним из инициаторов является эколог, координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков.

Координатор региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса в Алтайском крае Алексей Грибков

Фото:Новые Известия

— Я убежден, что Тигирекский заповедник нужно расширять, чтобы мы могли сохранить как можно больше уникальных природных объектов, — поделился он с «Новыми Известиями». — Сейчас ООПТ разделена на кластеры, между которыми и находятся спорные и по существу не охраняемые земли. Ширина самого узкого участка – 300 метров. Если копытное выйдет за пределы этой территории, то уже окажется под угрозой. Из-за разделения сотрудникам ООПТ сложнее бороться с браконьерами, охранять краснокнижных обитателей и ценные виды растений. Но чтобы создать единую заповедную зону, постановления правительства края недостаточно, нужно убедить в этом местных чиновников и получить согласие населения. Работа долгая и кропотливая, результатов можно ждать годами, но они есть. На 9 тысяч га согласился расширить заповедник в свою сторону Курьинский район, участок как раз соединит два самых маленьких кластера. За расширение Краснощековский район. Местные жители этого ждали, ведь пока у их части территории нет охранного статуса, она является –проходным двором для браконьеров. Трудные переговоры в Чарышском районе. Здесь уникальный природный комплекс с неповторимым биоразнообразием, горные реки, озера, тайга, более сотни памятников археологии разных культур и эпох. Каждое лето в Чарышский район приезжают тысячи туристов. Включить эти места в особо охраняемые нужно, чтобы представить всю флору и фауну высокогорий и «законсервировать» её. И именно это, кажется, больше всего пугает местное начальство и теневых игроков, которым хотелось бы подмять под себя природные территории и ресурсы. Но протестуют, разумеется, от имени народа, у которого «заповедник отнимает последнее».

Все ужасы от грядущего нашествия перечислены на сайте районной администрации в официальном заявлении «И снова о Тигиреке»: « На территории заказника Чарышский и граничащей с ней территории (она же предполагается для расширения границ), содержится основное региональное ядро племенного поголовья лошадей породы «Новоалтайская» … Эта территория используется населением Тулатинского, Сентелекского, Березовского сельсоветов в качестве выпасов для сельскохозяйственных животных. В охранную зону попадут три пасеки между рекой Ионыш и рекой Иня. Содержание пасек – единственный источник существования жителей данной территории. Располагающиеся там населенные пункты с.Усть – Ионыш и с. Алексеевка тоже попадают в охранную зону заповедника. Расширение границ заповедника «Тигирекский» за счет участков территории Чарышского района приведет к сокращению поголовья маралов и лошадей вследствие уменьшения выпасов и естественных потерь животных из-за соседства с дикими хищниками, а уменьшение выпасов также неизбежно приведет к снижению поголовья в личных подсобных хозяйствах, за счет которого фактически живет местное население. Посещение территории заповедника (рыбалка, грибы-ягоды, отдых) будет возможно только с разрешения администрации заповедника. . Уважаемые земляки, выскажите свое мнение по этому вопросу».

На официальном сайте мнений не густо, отрываются, в основном в соцсетях.

Александр Поливаев – руководству заповедника: «Сидите в своих границах и не лезьте на нашу Чарышскую землю. Народ вам не позволит. Я хочу свободно и в одиночку ходить и дышать по земле своих предков. Мне не нужны разрешения какого -то начальника, я хочу пользоваться высокогорными дикоросами, как было испокон веков.»

Горный Чарыш:»Если бы не было заповедника, то никакой рыбы тут бы уже не водилось и зверя не ходило. Был бы полный бардак, браконьер валом бы шёл. Именно рыбалкой еще в начале 20 века всякими способами из бассейна р. Чарыш «выбит» ленок (ускуч). Остался только в названиях речек и в Красной книге… К концу 20 века практически под ноль свели популяцию тайменя. На очереди хариус. Жители, например, Березовки с сетями на конях залазят на высокогорные озера в верховьях Коргона и Кумира. Хвастливые фото есть в Одноклассниках. Вот этот «народ» и против, и остальных баламутят».

Зубов Дмитрий: «К сожалению, не все чиновники осознают, что это важно. Где-то откровенно задвигают вопрос на задний план. Какие там птички-цветочки! Ребята, так они сами там охотятся ! Все как надо- снегоходы , отпический прицел! И местные на этом зарабатывают, сопровождая господ на браконьерскую охоту. И сами охотятся, и господам сбываются добычу. Лично знаю !!»

— Совет депутатов высказался категорически против заповедника. Более 2000 подписей мы собрали, где люди говорят, что нам он не нужен, — заявил «НИ» начальник управления сельского хозяйства Чарышского района Андрей Дремов. –. Мы живём в отдалённом районе, жители тихо-мирно занимаются хозяйством, держат скот, разводят лошадей. природу вокруг себя ценят и охраняют. А нам сделают так, что и выпаса не будет, за шишкой за ягодой – только с разрешения заповедника. Люди не хотят жить в постоянном страхе за себя и свой скот, ведь за любое нарушение правил последует немедленное наказание. Я думаю, нам не дадут заниматься сельхоздеятельностью, люди разъедутся, район опустеет. А ещё, по мнению фермеров, заповедник расплодит хищников. Их и так немало. При запрете на отстрел волки совсем оборзеют. Подавят и маралов, и лошадей. Было уже, убытки огромные…

По поводу оборзевших волков информация не подтверждается. Однажды по жалобам местных жителей руководство заповедника согласовало заезд охотников на территорию охранной зоны и было отстреляно 2 волка. Но случилось это три года назад, когда хищники предположительно «сперли овечек», но не 50 маралов и 70 лошадей, как утверждают районные чиновники. В этом году, по данным учетных обследований, вдоль долины реки Ини держится одна стая волков из 5 штук. И они взяты под особый контроль.

Но запугивание свое дело сделало – 2000 человек, если верить властям, пожаловались аж президенту на расширения заповедника, в котором дикое зверье уже точит зубы на домашний скот и вот-вот погонит людей с выпасов и насиженных мест. Кстати, в районе проживает всего 10914 чел, плотность населения на квадратный километр 1, 5, населенных пунктов – 30, многим без помощи инспекторов не добраться ни в магазин, ни в больницу. Но вот парадокс -и они против своих спасителей!

Директор заповедника Павел Голяков на своей странице в соцсетях ставит под сомнение «народный протест»: «Ну во-первых, это не народ, а администрация Чарышского района, подогревающая жителей. Уже почти 20 лет мы пытаемся наладить отношения. Разговаривали и с Тулатинскими жителями и с Сентелекскими. Точки соприкосновения находятся быстро, да и народ соглашается, что природные богатства нуждаются в охране — до того момента, пока в поселке не появляется представитель власти. От заповедника ежегодно направляются многочисленные статьи в районную газету, но печатать их запрещено администрацией. Вот и последняя статья о границах расширения. Под нажимом краевого комитета по печати она «напечатана» — правда, текст изменен до неузнаваемости и выброшено самое главное – карта».

— Карту позднее удалось напечатать – по требованию правительства края, — рассказывает Алексей Грибков. –Но трюк попортил людям много нервов. Когда разобрались- выдохнули. Предлагаемый к включению в заповедник чарышский участок представляет собой труднодоступную территорию, большей частью расположенную в пятикилометровой приграничной полосе вдоль государственной границы с Казахстаном до реки Иня — в основном это непроходимая черневая тайга, где полностью отсутствует хозяйственная деятельность, нет и никогда не было традиционных мест сбора грибов и ягод, сенокосов и пастбищ. Река Иня остается за пределами заповедника, поэтому чарышане, как и раньше, смогут ею пользоваться. Населённые пункты, которые, по мнению властей, уничтожит заповедник, находятся на следующем расстоянии от его проектной границы: бывшее село Усть-Ионыш (постоянных жителей и сохранившихся жилых построек нет) — 1 км, Алексеевка – 8 — Покровка – 13 км;- Майорка – 20,. Тулата – 28 километров. Никаких оснований утверждать, что эти населённые пункты попадут в границы заповедника не имеется.

Чарышан больше всего беспокоит не столько само разрастание заповедника сколько создание вокруг него охранной зоны. «Размеры этой буферной территории до сих пор не определены, а ведь она может простираться на пять, десять и даже двадцать километров от заповедника, — сказал корреспонденту НИ Андрей Дремов.- Они говорят, что никакой дополнительной зоны не будет, всё останется в пределах Чарышского заказника, но как этому верить? Поэтому надо сопротивляться сейчас, потом будет поздно.»

Похоже, сопротивление не бесполезно. Краевая власть потихонечку отступает под напором района, урезая и задвигая Тигирекский заповедник все дальше и дальше вглубь. Об этом официально сообщил прессе замминистра природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский: «Изначально планировалось все земли Чарышского заказника — около семидесяти тысяч гектаров — отдать в заповедник. Но, учитывая мнение местного населения, мы ограничились тридцатью тысячами гектаров — это самые удаленные и труднодоступные районы заказника на границе с Казахстаном, а также незначительная часть охотугодий Староказачьего».

По мнению экспертов, истинной подоплёкой недовольства отдельных граждан является их вероятная заинтересованность в незаконном природопользовании на этой территории.

-На участках, которые планируется включить в состав заповедника, а также в прилегающих урочищах неоднократно выявлялись факты браконьерской добычи пушного зверя и кабарги, а также массовой нелегальной заготовки ценного растительного сырья, в частности родиолы розовой (золотого корня), занесённой в Красную книгу Алтайского края, — говорит эколог Алексей Грибков.

26 декабря 2020 года государственными инспекторами в заказнике «Чарышский» изъято более 50 капканов на соболя и более 20 проволочных петель на кабаргу. Всего за прошлый год 2020 год здесь изъято более 100 незаконных орудий лова. Годом раньше сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю совместно с Росгвардией и полицией в приграничной зоне Чарышского района задержана группа из восьми человек, у которых было изъято 500 кг корня родиолы розовой. 10 июня 2020 года в тех же местах изъято еще 130 мешков родиолы. Нет никакого сомнения, что реальные мотивы жалоб на расширение заповедника могут заключаться лишь в криминальных интересах незаконной добычи природных ресурсов. И также очевидно, что придание заповедного статуса и надёжная охрана территории станут серьёзной преградой для браконьерства. Обратился в Минприроды России с просьбой ускорить работу по расширению территории государственного заповедника. Иначе оттуда вывезут и вынесут все.

Минприроды РФ на запрос «Новых Известий не ответило. Но откликнулась пресс-секретарь министерства природных ресурсов Алтайского края Эльвира Успек:

«По расширению Тигирекского заповедника пока тишина — ничего нового не произошло, все в одной поре. Наши документы в Москве, в МПР. Дело никуда не движется. Так что инфоповода для радости пока нет».

Людмила Бутузова

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