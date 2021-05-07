Змеиногорск: Расписание киносеансов с 6 по 9 мая
4 Мая 2021 Расписание киносеансов с 6 по 9 мая 6 мая
10:00 «Любовь и монстры», комедия, 16+, 2D, 150 рублей
11:40 «Прабабушка лёгкого поведения », комедия, 16+, 2D, 180 рублей
13:20 «Девятаев», драма, 12+, 2D, 150 рублей
15:30 «Чернобыль», драма, 12+, 2D, 150 рублей
20:00 «Прабабушка лёгкого поведения », комедия, 16+, 2D, 180 рублей
7 мая
17:00 «Академия магии», приключения, 6+, 2D, 150 рублей
18:40 «Прабабушка лёгкого поведения », комедия, 16+, 2D, 180 рублей
20:20 «Девятаев», драма, 12+, 2D, 150 рублей
9 мая
14:00 «Рубеж», приключения, 12+, 2D, бесплатно
15:50 «Девятаев», драма, 12+, 2D, 100 рублей