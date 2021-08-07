Змеиногорск: Районные библиотеки предложили читателям книжные новинки

4 Августа 2021 Районные библиотеки предложили читателям книжные новинки

Сельские библиотеки района получили новые книги. Среди новинок читатели ждут произведения художественной литературы, вышедшие в сериях «Сибириада», «Военные приключения», «Колдовские миры», «Военный бестселлер», «Детектив-событие», «Иронический детектив», «Роковой соблазн» и др.

Порадуются книжным новинкам не только взрослые, но и юные любители чтения — их ждут: «Добрые истории о зверятах», «Для самых маленьких», книги, вышедшие в сериях «Внеклассное чтение», а также сказки, приключения и научно-популярные книги из серии «Простая наука для детей». Это произведения как уже известных читателям авторов, так и еще неизвестных. Приходите и вы в библиотеки района за новинками! Сообщает сайт киц-змеиногорск.рф

Змеиногорский вестник