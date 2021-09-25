Змеиногорск: «Рабство» вместо скидки. Как купить машину в салоне и не стать жертвой «развода»?

22 Сентября 2021 "Рабство" вместо скидки. Как купить машину в салоне и не стать жертвой "развода"?

Жители Алтайского края массово жалуются на обман в некоторых барнаульских автосалонах. На один из автоцентров с начала весны поступило уже 30 заявлений в полицию города. Недовольные клиенты подозревают, что стали жертвами «развода». Каждый из них хотел купить автомобиль с хорошей скидкой, но в итоге оформил кредитный договор на крайне невыгодных условиях. Что заставило людей подписать документы, они объяснить не могут.

Правоохранители разводят руками – состава преступления нет. А автоэксперты уверены, что люди столкнулись с автосалоном-«оборотнем». Подобные дилеры работают по всей стране и управы на них пока не нашли. Рассказываем, почему люди попадаются на уловки «серых» автоцентров, в чём заключается «развод» и что нужно сделать, чтобы не остаться у разбитого (бывает и такое) корыта автомобиля.

1

Что ещё за автосалоны-«оборотни»?

Так автоэксперты называют дилеров, которые продают автомобили по «серым» схемам. На первый взгляд они ничем не отличаются от обычных салонов, объясняет руководитель одного из официальных дилеров в Барнауле Валерий Мякишев. Машины выставлены в отдельном помещении, а на сайте есть каталог доступных моделей. Вот только цены там указывают намного ниже рыночных. Это, по словам Мякишева, и привлекает покупателей.

Правда, часто выясняется, что огромная скидка на авто действует только в случае, если приобретать его в кредит. И удачно, как правило, такие сделки не заканчиваются. Люди жалуются, что итоговая стоимость автомобиля оказывается намного выше не только первоначальной, но и даже рыночной.

В этом и есть суть «серой» схемы: в кредитный договор автоцентр включает дополнительные условия и услуги, о которых клиент порой даже не знает. В итоге вместо «сказочной» скидки люди, наоборот, сильно переплачивают за авто. Машину, кстати, менеджеры подобных салонов не показывают вплоть до самого оформления сделки. Поэтому клиенты покупают «кота в мешке»: нередко с неисправностями или в плохом состоянии.

2

И в Барнауле такое тоже есть?

Судя по всему, да. Первые сообщения о «разводе» в автосалоне появились в феврале 2021 года. Пенсионер из Белокурихи объяснил, что увидел соблазнительно низкие цены на сайте барнаульского автоцентра, который находится на Правобережном тракте. По телефону менеджеры дилера заверили мужчину, что цена на сайте указана верно, и машину можно купить. Недолго думая, пенсионер отправился в краевую столицу. Назад же он уехал на Renault Duster 2012 года за 799 тысяч рублей. Причём автомобиль ему оформили в кредит под 18% на семь лет. Свою машину он сдал автоцентру по trade-in и тоже сильно продешевил.

Затем в редакцию amic.ru обратились ещё несколько человек с подобными историями о том же самом автосалоне. Жители Алтайского края и соседних регионов пытались приобрести машины с огромными скидками, но в итоге вышли из автоцентра с «рабскими» кредитными договорами. Зачем они сами подписали такие невыгодные условия, никто из клиентов автоцентра объяснить так и не смог.

Барнаульские автоэксперты подтвердили, что люди, скорее всего, столкнулись с автосалоном-«оборотнем», где их попросту «развели».

3

В чём заключается обман?

Эксперты объясняют, что суть «развода» – в «грамотной» работе менеджеров салона с клиентами. Покупатели рассказали amic.ru, что в автоцентре их под разными предлогами «удерживали» по несколько часов: например, дождаться решения банка или доставки нужной машины. Из-за долгого ожидания люди теряют бдительность, после чего уже не так внимательно знакомятся с условиями договора.

«Я сам видел, как под вечер народ просто толпится возле этого автосалона. А клиенты, как правило, приезжают в Барнаул из сёл или соседних городов. В этом и есть замысел: мариновать человека весь день, а уже вечером склонять к сделке. Мол, очередь вон какая уже собралась, а салон закрывается, да ещё и домой как-то добираться надо. Уставшего человека торопят, и он готов уже любой договор подписать, лишь бы домой поехать», – объясняет Мякишев.

За несколько часов, которые клиент проводит в салоне, условия сделки несколько раз меняются. Например, менеджеры могут заявить, что нужную машину уже купили, поэтому придётся подыскать другой вариант. Кроме того, человеку предлагают самые разные условия кредитования, с новыми сроками и процентами. И не забывают добавлять, что в договор будут включены различные акции и скидки: например, «бесплатная» страховка или установка сигнализации. На деле же всё включают в сумму кредита. Потеряв бдительность, клиент уже просто не знает, на какие именно условия он подписывается.

«Он готов был уже подписать что угодно, лишь бы только домой уехать», – объяснил поступок пенсионера из Белокурихи его сын.

Как именно менеджерам удалось добиться согласия на сделку, amic.ru до конца не смог объяснить ни один клиент автоцентра. А некоторые даже предположили, что им могли подмешать что-то в чай. Но барнаульский эксперт Игорь Гусельников уверен, что виной всему – обычная жажда халявы. Люди слепо верят в огромные скидки, а потому охотно «ведутся» на все уловки автоцентра.

Ещё хуже тем, кто решил сдать свою машину по trade-in. Несколько клиентов рассказали, что автомобиль у них пытались «отжать». Человеку предлагают подписать якобы предварительный договор купли-продажи, чтобы приложить его к заявке на кредит. Затем выясняется, что документ был настоящим. Менеджеры автосалона разводят руками: «Вы свою машину уже продали, она теперь наша».

По словам юриста Игоря Сарычева, никаких предварительных договоров быть не может.

«Смотрите внимательно, что вы подписываете. Если там написано, что вы продаёте машину, то за это вы и расписываетесь. И неважно, что вам пытаются объяснить сотрудники», – говорит юрист.

Подобные конфликты с барнаульским автоцентром покупатели решали при помощи полиции. Машины им возвращали только тогда, когда на место приезжали правоохранители.

4

А как понять, что я попал в автосалон-«оборотень»?

По словам Валерия Мякишева, насторожиться следует в любом мультибрендовом салоне (где представлено больше одной марки автомобилей). Если вы решили купить новый автомобиль, то лучше обратиться к официальному дилеру. Там, объяснил эксперт, все условия сделки прозрачны для клиента.

«Сейчас все официальные дилеры работают прозрачно. Если нужно оформить кредит, то ставка обычно фиксирована. У нас в Renault, например, сейчас 9,9% годовых. Мы, как и другие дилеры, работаем с собственным банком, который оформляет сделки. Поэтому никаких махинаций быть не может. Клиент видит, за что он платит и на какие условия подписывается», – рассказал Мякишев.

Ещё один «тревожный звоночек» – заклеенные VIN-номера на машинах автоцентра. Скрывать информацию о товаре, по словам эксперта, продавец просто не имеет права.

«Никакие дилеры не заклеивают номера. Наоборот, сейчас во многих салонах можно отследить по VIN, где находится машина, если её нет в наличии. Клиент должен получать полную информацию об автомобиле, которую он покупает. Посидеть внутри, прокатиться – всё это должно быть. А если от вас прячут машину, которую вам при этом пытаются продать, просто разворачивайтесь и уходите», – объяснил Мякишев.

Наконец, главный сигнал – сказочно большие скидки, которые предлагает дилер. По словам эксперта, в случае с автомобилями их просто не может существовать в природе. И никаких «скидок от банка», о которых рассказывают менеджеры «серых» салонов, на авторынке тоже нет. Если бы возможность сбросить цену на новую машину почти в два раза действительно была, ею бы с радостью пользовались и официальные дилеры, объяснил Мякишев.

5

Как купить машину и не попасться на обман?

Главное – не пытаться купить авто в одиночку, настаивают эксперты. Лучше взять с собой человека, который разбирается в автомобилях. Обязательно требуйте показать вам машину, которую вы собираетесь купить. Приобрести авто «вслепую» вас никто не может заставить. Если менеджер уверяет, что машину вот-вот привезут, настаивайте: когда осмотрите её, тогда и будете оформлять сделку.

Когда дело доходит до подписания бумаг, не спешите. Даже если продавцы всеми силами пытаются вас поторопить, не поддавайтесь. Вы имеете полное право забрать все договоры домой, чтобы их изучить, рассказал юрист Игорь Сарычев. В конце концов, если салон закрывается, прийти и дооформить сделку можно на следующий день.

«Я бы вообще посоветовал нанять юриста, чтобы договор купли-продажи и другие документы он изучил вместе с вами. Люди пытаются сэкономить и оформить сделку самостоятельно. Но тут нужно логически рассудить. Вы покупаете машину за несколько сотен тысяч рублей. И если попадётесь на развод, будете платить ещё больше. При этом заплатив всего несколько тысяч, вы можете легко себя обезопасить. Юрист сразу поймёт, если в документах что-то не так», – предложил Сарычев.

Кроме того, он советует вести диктофонную запись, пока вы находитесь в салоне: аудио сможет стать доказательством того, что вас ввели в заблуждение. По словам юриста, это могло бы спасти многих жителей Алтайского края, которые теперь пытаются добиться от автосалона справедливости.

Наконец, если у вас пытаются отнять вашу машину или не отдают документы, чтобы вы не ушли из салона, смело вызывайте полицию. Вы имеете на это полное право.

6

А что делать, если я уже попался на «развод» в автосалоне?

К сожалению, шансы восстановить справедливость невелики. Никаких оснований для возбуждения уголовного дела против салона нет, объяснили amic.ru в пресс-службе УМВД России по Барнаулу. Поскольку клиент сам подписывает все документы, о мошенничестве речи не идёт. Такие автоцентры ведут свою деятельность абсолютно легально, не нарушая никаких законов. Правоохранители предлагают покупателям обращаться в суд.

Но и там доказать свою правоту вряд ли получится, уверен барнаульский юрист Игорь Сарычев. Он пытался помочь клиенту, которого точно так же «развели» в одном из новосибирских салонов. Но спустя почти год разбирательств специалист сам посоветовал мужчине отозвать иск, чтобы не тратить на это деньги.

«Ко мне и сейчас обращаются люди, которые уже в Барнауле попались на «развод». Но я вынужден им отказывать и объяснять, что шансов выиграть в суде почти нет. Конечно, всем понятно, что итоговая стоимость машины сильно завышена. Но факт нарушения, к сожалению, недоказуем. У нас по законодательству стороны вольны договариваться о цене свободно. Если продавец предложил, а покупатель согласился, то и вопросов нет. И то, что вас ввели в заблуждение, вы тоже не докажете. Сделку никак не получится признать недействительной. И ничего здесь не попишешь», – объяснил юрист.

7

И что, совсем ничего нельзя сделать?

Можно. Например, жители Алтайского края сдаваться не намерены. Они рассказали amic.ru, что собираются объединиться и добиваться справедливости коллективно. Люди надеются, что так им удастся привлечь внимание властей и ведомств к автосалонам-«оборотням». Если вы тоже столкнулись с «разводом» при покупке авто, можете написать об этом в редакцию amic.ru.

Амител

Змеиногорский вестник