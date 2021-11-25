Змеиногорск: Путин станет добровольцем в исследованиях назальной вакцины от COVID-19

22 Ноября 2021 Путин станет добровольцем в исследованиях назальной вакцины от COVID-19

Президент России Владимир Путин решил принять участие в испытаниях назальной формы вакцины от коронавируса, которую разработали в Центре имени Гамалеи. Об этом глава государства заявил на встрече с замдиректора этого учреждения Денисом Логуновым, сообщает ТАСС.

Ученый отметил, что назальную форму препарата планируется внедрить в ближайшее время после клинических исследований. Путин отметил, что готов подписать согласие на участие в испытаниях.

Напомним, что ранее Путин рассказал, что по рекомендации врачей ревакцинировался от коронавируса отечественным препаратом «Спутник Лайт». Президент отметил, что после прививки чувствует себя хорошо.

Амител

Змеиногорский вестник