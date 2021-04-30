Змеиногорск: Путин подписал указ о призыве «запасников» на военные сборы

27 Апреля 2021 Путин подписал указ о призыве "запасников" на военные сборы

Владимир Путин подписал указ о призыве граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2021 году. Указ был опубликован на официальном портале правовой информации 26 апреля.

«Призывать в 2021 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых силах РФ и органах Федеральной службы безопасности», – сказано в документе.

Правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов поручено обеспечить выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан и проведением военных сборов.

Напомним, что 1 апреля в России начался призыв на срочную военную службу, который продлится до 15 июля.

Амител

Змеиногорский вестник