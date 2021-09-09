Змеиногорск: Проводится конкурсный отбор на соискание грантов на реализацию проектов по развитию сферы туризма на территории муниципальных образований

6 Сентября 2021 Проводится конкурсный отбор на соискание грантов на реализацию проектов по развитию сферы туризма на территории муниципальных образований

Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности (далее – «Управление») объявляет о начале приема заявок для участия в конкурсном отборе на соискание грантов на реализацию проектов по развитию сферы туризма на территории муниципальных образований. Мероприятие реализуется в рамках государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 23.03.2020 № 125, в соответствии с Порядком предоставления грантов на реализацию проектов по развитию сферы туризма на территории муниципальных образований, утвержденным постановлением Правительства Алтайского края от 02.10.2020 № 427 (в редакции постановления Правительства Алтайского края от 16.06.2021 № 210) (далее – «Порядок»).

Порядок предоставления грантов

Целью предоставления гранта является стимулирование инвестиционной деятельности и предпринимательских инициатив в сфере туризма на территории муниципальных образований Алтайского края. Предоставление грантов осуществляется по направлениям «Гостиничное хозяйство» и «Экскурсионное обслуживание».

Гранты предоставляются на финансовое обеспечение следующих затрат:

строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация (обновление) объектов размещения (за исключением сельских гостевых домов и санаторно-курортных организаций), экскурсионных объектов, туристских информационных центров, включая проектирование, а также работы, связанные со строительством и реконструкцией внутренних инженерных коммуникаций указанных объектов и их подключением (технологическим присоединением) к сетям газораспределения (в отношении объектов, ранее не подключенных к системам теплоснабжения), электроснабжения, водоснабжения и устройством канализации;

приобретение, доставка и установка (монтаж) гостиничного оборудования (включая оборудование для антитеррористической защищенности), приобретение туристского снаряжения (в том числе для обеспечения безопасности и экскурсионного обслуживания), оборудования для туристских информационных центров, пунктов проката, объектов туристского показа, детского отдыха, развлекательных, аква- и горнолыжных комплексов, туалетных модулей;

приобретение туристических автобусов и микроавтобусов от 8 мест (включая затраты, связанные с доставкой автотранспортного средства до места регистрации);

обустройство туристских маршрутов (включая маркировку, навигацию, обеспечение безопасности, организацию и обустройство выделенных зон отдыха (дорожки, ограждения, беседки, лавки, контейнеры для мусора и иные элементы благоустройства), санитарных узлов, автостоянок;

разработка мобильных приложений – путеводителей по туристским маршрутам и создание аудио-, видеогидов.

Соискатель гранта имеет право предоставить в Управление только одну заявку на участие в отборе. Документы и материалы, представленные соискателями гранта, по итогам отбора им не возвращаются.

Консультации о представлении заявок на конкурс можно получить в Управлении по тел. (3852) 20-61-85. Контактное лицо – Романов Алексей Сергеевич, консультант отдела прогнозирования и мониторинга управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Заявки принимаются в управлении с 9 ч. 00 мин. 01 сентября до 17 ч. 00 мин. 30 сентября 2021 года по адресу г. Барнаул, пр. Ленина, 41, каб. 206.

График приема:

понедельник – четверг с 09.00 до 18.00,

пятница – с 09.00 до 17.00,

обед с 13.00-14.00.

Змеиногорский вестник