Змеиногорск: Прошел регистрацию первый российский препарат для лечения COVID-19 в инъекциях

13 Ноября 2021 Прошел регистрацию первый российский препарат для лечения COVID-19 в инъекциях В России зарегистрировали «Арепливир», первый отечественный инъекционный препарат для лечения коронавируса, сообщают «Известия» со ссылкой на разработчиков ГК «Промомед».

«Арепливир» (основное действующее вещество — фавипиравир) получил регистрационное удостоверение и до конца года поступит в стационары всех регионов.

«Своей разработкой ГК „Промомед“ ответил на острую потребность отечественного здравоохранения в госпитальных средствах терапии COVID-19», — сказали в пресс-службе компаниии.

Инъекционный препарат лучше, чем аналогичный препарат в таблетках, проникает в клетки, дает более длительный эффект, а также более безопасен, сообщило РИА Новости.

Таблеточную форму «Арепливира» Минздрав одобрил в июне 2020 года.

Этот препарат был создан в Японии компанией Fujifilm Holdings Corp., и изначально его представляли как препарат, помогающий в лечении гриппа, отмечает РБК.

Лекарство официально поступило в аптеки в сентябре 2020 года. Рекомендованная розничная цена составила 12 320 рублей за пачку с 40 таблетками.

Ранее стало известно, что новое лекарство, останавливающее размножение COVID-19, разрабатывают в России.

https://altapress.ru/zhizn/story/proshel-registratsiyu-perviy-rossiyskiy-preparat-dlya-lecheniyacovi…

Змеиногорский вестник