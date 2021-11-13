ГОРНЯК22 13.11.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Прокуратура закрыла дело против обнародовавшего видеоархив с пытками заключенных

Горняк22
14 часов Ago

11 Ноября 2021 Прокуратура закрыла дело против обнародовавшего видеоархив с пытками заключенных

Прокуратура прекратила производство по уголовному делу в отношении программиста Сергея Савельева, который обнародовал видеоархив с пытками заключенных в саратовской тюремной больнице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Сергея Савельева Снежану Мунтян.

Решение о закрытии дела принял 27 октября прокурор Саратовской области в связи с незаконностью и необоснованностью уголовного преследования. Также отменено решение суда о заочном аресте Савельева.

28 октября в МВД заявили, что у саратовских следователей находится в производстве уголовное дело, которое было возбуждено 30 сентября по статье 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»). По версии следствия, опубликовавший видеозаписи Савельев «осуществлял доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекший копирование информации».

Полиция намеревалась объявить программиста в международный розыск. Он находится во Франции, где попросил политического убежища.

23 октября сообщалось, что МВД России объявило Савельева в федеральный розыск.

5 октября в сети появилась первая видеозапись с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН, затем появились и другие. По словам правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видео с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы. После этого были возбуждены уголовные дела, ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совет Федерации.

Лента РУ

Змеиногорский вестник

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: За совершение хищений и повреждения надмогильных сооружений с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Крутихинского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: За совершение хищений и повреждения надмогильных сооружений с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера направлено в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Крутихинского района — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
13 часов Ago
Каменским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего...
Горняк22: Житель города Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель девушки в результате поражения электричеством — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Житель города Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших гибель девушки в результате поражения электричеством — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
13 часов Ago
Следственным отделом по городу Рубцовск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении...
Горняк22: Два предпринимателя из города Томска предстанут перед судом по обвинению в даче взятки ветеринарному врачу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22: Два предпринимателя из города Томска предстанут перед судом по обвинению в даче взятки ветеринарному врачу — Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю

Горняк22
13 часов Ago
Славгородским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю завершены расследованием два уголовных дела в отношении...

Читать по теме:

ВТОПЕ: