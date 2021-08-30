Змеиногорск: Прокуратура внесла представление в администрацию Змеиногорского района в связи с неправомерным отказом предпринимателю в переводе земли

27 Августа 2021 Прокуратура внесла представление в администрацию Змеиногорского района в связи с неправомерным отказом предпринимателю в переводе земли

Змеиногорская межрайонная прокуратура в ходе проведения проверки, по жалобе местного предпринимателя о неправомерном отказе в переводе земельного участка сельскохозяйственного в особо охраняемую территорию рекреационного назначения, местного значения, выявила нарушение законодательства администрацией Змеиногорского района. В связи с этим, ведомство внесло представление главе Змеиногорского района на устранение допущенных нарушений (копия уведомления имеется в распоряжении редакции).

Стоит отметить, что в данном случае речь идет об очередном отказе предпринимателю, который намерен на своем участке земли, развивать туристический бизнес в Змеиногорском районе, но в связи нескончаемыми административными барьерами, история с переводом земли в категорию земель особо охраняемой территории рекреационного назначения, местного значения, длится уже более двух лет.

Весьма подробно об этом мы уже неоднократно рассказывали, но, к сожалению, нападки на предпринимателя продолжаются по сей день. Так, к примеру можно привести, в том числе факт получения предпринимателем, буквально несколько дней назад предписание местного Росреестра о необходимости приведения земельного участка в соответствие целевому назначению. Примечательно, то, что выездная проверка Росреестром проводилась еще 28 июня 2021 года, а акт и предписание пришло предпринимателю только сейчас, но, и, это не самое главное. Дело в том, что при проведении указанной проверки, на которой, в том числе присутствовал журналист портала «вРубцовске.ру», инспектору были даны пояснения, что предприниматель, в связи с тем, что на участке находятся лесные насаждения, в соответствии с Положением об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2020 г. № 1509, в начале текущего года, уведомил Росреестр и еще два профильных ведомства об использовании лесов расположенных на его участке в целях рекреационной деятельности.

Правомерность использования земельного участка в рекреационных целях, в соответствии с Положением об особенностях использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21 сентября 2020 г. № 1509, ранее, по факту обращения предпринимателя подтвердила прокуратура Алтайского края, дав свою правовую оценку, а также головной Росреестр (копии документов имеются в распоряжении редакции). Но, вопреки всему здравому смыслу и, в явном нарушении действующего Законодательства, как мы уже сказали ранее, местный Росреестр направил указанное выше предписание.

На данный момент известно, что в соответствии с внесенным представлением прокуратуры, администрация Змеиногорского района направила документы предпринимателя на комиссию по отнесению земель к особо охраняемой территории (копия уведомления имеется в распоряжении редакции). Когда состоится заседание комиссии на данный момент не известно, как впрочем, и какое решение будет на этот раз. Но, как сообщили в администрации Змеиногорского района, 23 августа на сайте администрации был запущен общественный опрос по поводу создания особо охраняемой территории, по результатам которого будет принято соответствующее решение.

Примечательно в отношении последнего то, что найти страницу с опросом по всей видимости не так просто. По крайней мере нам ее найти не удалось. Исходя из этого можно предположить, что о существовании опроса известно лишь весьма узкому кругу лиц.

Мы продолжаем следить за развитием событий по данной теме.

вРубцовске

Змеиногорский вестник