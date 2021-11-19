Змеиногорск: Прокуратура провела проверку пассажироперевозчика

17 Ноября 2021 Прокуратура провела проверку пассажироперевозчика Змеиногорской межрайонной прокуратурой проведена проверка в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Проведенной проверкой деятельности одного из индивидуальных предпринимателей Змеиногорского района, осуществляющего деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси за плату на основании публичных договоров фрахтования, установлено, что указанная деятельность осуществляется им в отсутствие разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Кроме того, проведенной проверкой выявлены нарушения порядка заполнения путевых листов и проведения обязательных послерейсовых медицинских осмотров водителей.

С целью устранения выявленных нарушений в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, которое рассмотрено, нарушения устранены. Кроме того, в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ и ч. 2 ст. 12.31.1 КоАП РФ, которые находятся на рассмотрении.

Старший помощник Змеиногорского межрайонного прокурора Дмитрий Романенко

Змеиногорский вестник