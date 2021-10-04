Змеиногорск: Проходит профилактическое мероприятие «Должник»

1 Октября 2021 Проходит профилактическое мероприятие «Должник»

На территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Змеиногорский» с 30 сентября по 7 октября проходит профилактическое мероприятие «Должник», направленное на принятие административного воздействия в отношении лиц, не уплативших в установленный законом срок административные штрафы за правонарушения, совершенные в области дорожного движения. В соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ, водители обязаны уплатить административный штраф не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Согласно части 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

ОГИБДД МО МВД России «Змеиногорский» напоминает, что на сайте Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru) функционирует сервис, позволяющий владельцу транспортного средства по государственному регистрационному знаку автомобиля и номеру свидетельства о его регистрации, получить информацию обо всех нарушениях, совершенных на данном транспортном средстве на всей территории Российской Федерации, штраф за которые не был уплачен.

Обо всех неуплаченных штрафах Вы также можете узнать на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).

ОГИБДД МО МВД России «Змеиногорский»

Змеиногорский вестник