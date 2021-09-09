Змеиногорск: Профилактическое мероприятие «Ваш ребенок — пассажир»

6 Сентября 2021 Профилактическое мероприятие «Ваш ребенок — пассажир»

На территории Алтайского края проходит комплексное мероприятие «Внимание – дети!», направленное на профилактику детского дорожно – транспортного травматизма. В рамках данного мероприятия в период с 6 по 12 сентября на территории обслуживания ОГИБДД МО МВД России «Змеиногорский», проходит целевое мероприятие «Ваш ребенок — пассажир», цель проводимого мероприятия, профилактика нарушений правил перевозки детей, в том числе в районах расположения образовательных учреждений.

Госавтоинспекция напоминает водителям транспортных средств о правилах перевозки детей. Помните, что автокресло – важный элемент системы обеспечения безопасности маленьких пассажиров в транспортном средстве.

Согласно требованиям пункта 22.9 Правил дорожного движения Российской Федерации перевозка детей в возрасте до 7 лет должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 (включительно) должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка или с использованием ремней безопасности, на переднем сиденье только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Запрещается перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла.

Детские удерживающие устройства подразделяются на следующие группы:

группа 0 – от 0 до 10 кг и возрастом до 9-10 месяцев;

группа 0+ (переноска) – от 0 до 13 кг и возрастом до 1 года;

группа 1 – от 9 до 18 кг и возрастом от 9 месяцев до 4 лет;

группа 2 – от 15 до 25 кг и возрастом от 3 до 7 лет;

группа 3 (бустер) – от 2 до 36 кг и возрастом от 6 до 12 лет;

Универсальное автокресло групп 1, 2, 3 или 2, 3 – представляет собой комбинированную многослойную конструкцию, сочетающую в себе элементы конструкции кресел соответствующих групп.

Самое важное условие, которое позволяет устройству для перевозки детей считаться детским удерживавшим устройством наличие сертификата, подтверждающего соответствие требованиям ЕЭК ООН N 44-04 (ГОСТ Р 41.44-2005). Сверить данные сертификата, указанного на детском удерживающем устройстве можно на официальном сайте Росаккредитации pub.fsa.gov.ru/rss/certificate. В случае отсутствия сертификата, Госавтоинспекция рекомендует воздержаться от приобретения и использования такого детского удерживающего устройства.

Ремни безопасности и удерживающие устройства будут максимально эффективны, только если они соответствуют возрасту, росту и весу пассажира. Они должны быть правильно установлены и отрегулированы индивидуально под ребенка. Ремни не должны иметь механических повреждений, быть перекрученными. Правильно отрегулированный ремень должен проходить низко по бедрам, при этом диагональная ветвь ремня – через плечо и грудную клетку, не касаясь головы и шеи ребенка.

Если вес и рост ребенка превышают технические характеристики детских удерживающих устройств, то ребенка следует перевозить только на заднем сиденье автомобиля с использованием ремней безопасности, обеспечив невозможность соскальзывания с плеча правильно надетого ремня в результате смещения пассажира.

Пренебрежение водителями рекомендаций, касающихся применения ремней безопасности и детских удерживающих устройств, является одной из причин высокого травматизма и смертности среди несовершеннолетних. Обязанность родителей и водителей транспортных средств – обеспечить несовершеннолетним пассажирам максимально безопасные условия их перемещения транспортными средствами.

Ответственность за нарушение правил перевозки детей, предусмотрена ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ, которая устанавливает штраф на водителя в размере 3000 рублей, на должностные лица 25 000 рублей и на юридических лиц 100 000 рублей.

ОГИБДД МО МВД России «Змеиногорский»

Змеиногорский вестник