Змеиногорск: Продюсер Максим Фадеев призвал вернуть смертную казнь после стрельбы в казанской школе

14 Мая 2021 Продюсер Максим Фадеев призвал вернуть смертную казнь после стрельбы в казанской школе

Российский продюсер Максим Фадеев призвал ввести смертную казнь из-за массового убийства в Казани. По его словам, только такая мера научит людей отвечать за свои поступки.

«Я ненавижу мир, в котором убивают детей, особенно, если это делают дети! Всем сердцем чувствую весь ужас этой трагедии. Когда это всё закончится? Когда начнут умирать те, кто виновен, а не наоборот», – написал Фадеев в своём Instagram.

Отдельно продюсер выступил за то, чтобы уголовная ответственность за тяжкие преступления наступала с 13 лет.

Также Фадеев высказался об Ильназе Галявиеве, назвав его «ублюдком» и «животным». Он подчеркнул, что стрелка нужно «провезти в клетке по городам России», а затем «показательно расстрелять в эфире федерального канала». Такие меры напугают тех, кто захочет повторить его действия.

Напомним, что стрельба в школе № 175 в Казани произошла утром 11 мая. Нападавшим оказался 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик школы.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Возможным мотивом преступления называют месть. На фото и видео с места происшествия видны разрушения в школе.

Позднее в квартире Ильназа Галявиева провели обыск. В помещении нашли пять упаковок селитры, бутылку с настойкой лекарства «Мухомор», упаковку силикагеля, алюминиевую пудру, весы, часовой механизм, гвозди, Коран и некие видеозаписи.

Суд избрал стрелку меру пресечения в виде двух месяцев ареста. Свои действия он объяснил тем, что хотел показать всем людям, что они – его рабы.

Амител

Змеиногорский вестник