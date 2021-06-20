Змеиногорск: Проблема с водой в поселке Октябрьский так и не решена

17 Июня 2021 Проблема с водой в поселке Октябрьский так и не решена Проблемы с водой в селе идут уже на протяжении трех лет, с 2019 года. Весной местные власти обещали сельчанам решение вопроса, но по словам жителей проблема не решена, а ситуация только усугубилась. Вода в домах сельчан появляется максимум два раза в сутки, причем часто из крана идет то, что водой назвать не получается, грязная субстанция с определенным запахом. Люди, в такую жару вынуждены как то существовать в условиях ограниченного водоснабжения! Устав от того, что проблема не решается жители Октябрьского готовят коллективные обращения в прокуратуру и другие инстанции.

Змеиногорский вестник