ГОРНЯК22 14.08.2021
Алтайский край

Змеиногорск: Признан виновным!

Горняк22
13 часов Ago

10 Августа 2021 Признан виновным! Приговором Змеиногорского городского суда Алтайского края признан виновным житель г. Змеиногорска, похитивший чужое имущество с незаконным проникновением в иное хранилище.

Судом установлено, что житель г.Змеиногорска, в ночное время суток, незаконно проник в иное хранилище, откуда похитил чужое имущество, принадлежащее индивидуальному предпринимателю.
Судом при назначении наказания в качестве отягчающего наказание обстоятельства учтен рецидив преступления. В судебном заседании подсудимый свою вину признал в части, указав, что данное имущество он похитил с улицы. Вместе с тем, совокупность имеющихся по делу доказательств позволила установить виновность подсудимого в совершении данного преступления в полном объеме.
Приговором Змеиногорского городского суда Алтайского края подсудимый признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.158 УК РФ, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с применением ст.73 УК РФ с испытательным сроком 3 года. Приговор вступил в законную силу.

Помощник Змеиногорскогомежрайонного прокурора юрист 3 класса Вишнивецкая М.А.

Змеиногорский вестник

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