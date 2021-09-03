Змеиногорск: Приметы на День Флора и Лавра. Почему 31 августа нужно кормить коней и сидеть на лужайке
31 Августа 2021 Приметы на День Флора и Лавра. Почему 31 августа нужно кормить коней и сидеть на лужайке День Флора и Лавра отмечают православные 31 августа. Почему в этот день важно помогать беднякам и какие праздничные приметы сулят благополучие.
Кто такие Флор и Лавр
Флор и Лавр — братья-каменщики, которые строили храмы и проповедовали учение Христа. Они приглашали к работе беднякам и за труд подавали им милостыню.
Однажды Флор и Лавр совершили молитву с другими православными христианами и поплатились за это. Правитель, исповедовавший язычество, приказал сжечь всех прихожан, а братьев-каменщиков бросить в колодец и засыпать землей.
31 августа, в день великомучеников, принято почитать лошадей: потому что в эту дату в родном городе Флора и Лавра прекратился крупный падеж скота.
Что нужно делать 31 августа
Рекомендуется угощать лошадей яблоками, сахаром, пирогами. По традиции, зверей с пушистыми гривами и хвостами на Флора и Лавра купают, чешут, кормят и выгуливают. По преданию, так можно удостоиться благоговения святых.
Еще в праздник нужно прийти в парк и сесть на лужайку — 31 августа трава «вещает». Это значит, что растения пророчат и «отвечают» на важные жизненные вопросы.
Кроме того, в этот день принято сушить полынь. Ее следует сложить в небольшой букет и спрятать в укромном месте — получится этакий оберег от нечистой силы.
Что запрещено в День Флора и Лавра
Нельзя:
заставлять лошадей работать;
обижать животных;
женщинам не стоит выходить из дома — лучше заняться рукоделием;
лениться.
Приметы на праздник
Ясный день — к быстрому похолоданию;
Облака низко — к затяжным дождям;
Жаркий день — к дождливому сентябрю;
Корни полыни тонкие — следующий год будет неурожайным.
https://altapress.ru/zhizn/story/primeti-na-den-flora-i-lavra-pochemu-avgusta-nuzhno-kormit-koney-i-…