Змеиногорск: Приметы на 17 апреля: зачем люди слушали сверчка и собирали пыльцу ольхи

17 Апреля 2021 Приметы на 17 апреля: зачем люди слушали сверчка и собирали пыльцу ольхи 17 апреля в народе связывали с проснувшимися сверчками, цветущей ольхой: по ним предсказывали погоду на лето и когда сеять

17 апреля православные почитают преподобного Иосифа Песнописца. Этот святой родился примерно в 816 году на Сицилии. Он поступил в Солунский монастырь, а после переехал в Константинополь. Иосифа за его веру несколько раз заключали под стражу, но от нее он не отказывался. Особенно он прославился составлением богослужебных песнопений.

Как указывает сайт Vsyamagik.ru, в народе 17 апреля называют Иосиф Песнопевец и Ольховые смотрины. Считается, что в этот день просыпаются сверчки и подает голос журавль. Этих птиц считали защитниками от зла и обращались к ним с просьбой защитить от плохих ветров и нечистой силы.

Земледельцы в этот день отправлялись смотреть на цветущую ольху и собирали ее пыльцу, которую смешивали с сахаром для подкормки пчел. А также делали из этого растения различные полезные настойки и отвары.

Народные приметы на 17 апреля

Много сережек на ольхе – будет хороший урожай овса, а если шишек – ячменя.

Если береза раньше ольхи распустит листья – лето будет сухое, а если ольха – дождливое.

Проснулись сверчки – пора пахать рожь.

https://tolknews.ru/obsestvo/54364-narodnie-primeti-na-aprelya-chto-mozhno-opredelit-po-tsveteniyu-o…

Змеиногорский вестник