Змеиногорск: Приглашаем всех жителей Змеиногорского района к участию в краевых конкурсах

11 Ноября 2021 Приглашаем всех жителей Змеиногорского района к участию в краевых конкурсах

Приглашаем всех жителей Алтайского края в возрасте от 14 до 35 лет принять участие в онлайн мероприятиях.

В период с 1 по 23 ноября участвуйте в конкурсах и получайте за это крутые призы.

Если вам 14 – 17 лет

участвуйте в конкурсе рисунков «Вместе против COVID», создавая плакаты и рисунки на тему «Меры профилактики коронавирусной инфекции».

Если вам 18 – 23 года

для вас конкурс макетов мерча «Вакцина – это модно».

Ждем от вас оригинальные идеи дизайна мерча с использованием QR-кода (https://goo.su/8mnc).

Если вам 24 – 35 лет

становитесь участниками видео-челленджа «Вакцине – ДА». Расскажите всему миру о том, что «Быть вакцинированным – круто!».

Обязательное условие: опубликуйте видеозапись на личной странице в социальных сетях ВКонтакте или Instagram с фразой «Я участвую в видео-челлендже @altaikdm», указав хештеги: #ВакцинеДА #АлтайМолодой #АлтайКДМ #АМ22.

Все конкурсные работы просим отправить до 23 ноября на электронную почту berdygin2000@mail.ru с темой письма, соответствующей названию конкурса. В письме необходимо указать ФИО участника, контактный телефон, возраст, населенный пункт.

Лучшие работы участников будут размещены в аккаунтах Краевого дворца молодежи в социальных сетях «Instagram», «Вконтакте». Победители получат памятные призы от организаторов.

20 ноября на странице Краевого дворца молодежи в социальной сети ВКонтакте (https://vk.com/altaikdm) пройдет Квиз о здоровом образе жизни «Территория здоровья»

С 5 по 18 ноября 2021 года на странице Краевого дворца молодежи ((https://vk.com/altaikdm) будет открыта регистрация команд-участников, не пропусти.

#АлтайМолодой #АлтайКДМ #АМ22

Змеиногорский вестник