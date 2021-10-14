Змеиногорск: Прием граждан в Змеиногорске проведет прокурор Алтайского края

11 Октября 2021 Прием граждан в Змеиногорске проведет прокурор Алтайского края 20 октября 2021 года в с 9.30 до 11.00 в Змеиногорской межрайонной прокуратуре по адресу г. Змеиногорск, ул. Шумакова, 12, прокурором Алтайского края Германом Антоном Андреевичем будет осуществляется прием граждан и представителей юридических лиц.

Предварительная запись на прием к прокурору края осуществляется по телефону 8 (38587) 21-1-27 в г. Змеиногорске, либо в Змеиногорской межрайонной прокуратуре.

Змеиногорский вестник