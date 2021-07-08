Змеиногорск: «Прямая линия ЗВ». На все вопросы о COVID-19, вакцинации ответит главный врач Змеиногорской ЦРБ — Елена Долженко

6 Июля 2021 "Прямая линия ЗВ". На все вопросы о COVID-19, вакцинации ответит главный врач Змеиногорской ЦРБ — Елена Долженко Количество вопросов, связанных с вакцинацией от COVID-19, в нашей почте не уменьшается. Поэтому мы обратились к главному врачу Змеиногорской ЦРБ — Елене Павловне Долженко ответить во время «прямой линии» на вопросы, которые волнуют наших земляков.

В понедельник, 12 июля с 14 до 15 часов вы можете задать их доктору по телефону 2-07-82. Звоните!

Змеиногорский вестник