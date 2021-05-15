Змеиногорск: ПРЕЗИДЕНТ ЕЕК ВЯЧЕСЛАВ КАНТОР: НЕТЕРПИМОСТЬ ДАЖЕ НА СЛОВАХ ПРИВОДИТ К НАСИЛИЮ В ЖИЗНИ

10 Мая 2021 ПРЕЗИДЕНТ ЕЕК ВЯЧЕСЛАВ КАНТОР: НЕТЕРПИМОСТЬ ДАЖЕ НА СЛОВАХ ПРИВОДИТ К НАСИЛИЮ В ЖИЗНИ

Борьба с нетерпимостью в настоящее время является одним из самых важных и значимых направлений общественной работы Вячеслава Кантора, президента Европейского еврейского конгресса (ЕЕК). Представляя интересы евреев на уровне всей Европы, Вячеслав Кантор очевидно самое пристальное внимание уделяет проблеме антисемитизма.

Что касается антисемитизма, то он показывает очевидный рост на протяжении последних нескольких лет, и не только в количестве инцидентов на его почве, но и в том, какие разные формы он принимает и в какие сферы проникает. Даже в те годы, когда число непосредственных преступлений, где мотивом служила нетерпимость, снижалось, в информационном пространстве и особенно в интернете антисемитизм процветал и распространялся. Например, подводя итоги об уровне антисемитизма в мире за 2016 год, эксперты отметили отдельной тенденцией то, что нетерпимость перемещается из публичных пространств в виртуальный мир. В том же году, отмечал Вячеслав Кантор и его коллеги, само число преступлений как будто стало меньше, а вот антисемитизма в виде оскорблений, распространения обвинений и угроз в адрес евреев – наоборот, гораздо больше. Словесными нападками, впрочем, дело не ограничивалось, нередко речь шла о прямых призывах к насилию и откровенном разжигании ненависти. Всё это позволило говорить о том, что подобные тенденции становятся массовыми, и интернет для подобного превращается в самую подходящую площадку.

На попытки преуменьшить значимость и угрозу подобных тенденций заявлениями о том, что слова не могут причинить вред, Вячеслав Кантор возражает: слова – нет, но слова могут «вдохновить» тех, кто идёт на насилие. Это подтверждают и факты. Допросы многих преступников, особенно молодых, которые принимали участие в погромах и терактах в самых разных городах Европы, показывали прямо – многие идеи для своих преступлений злоумышленники почерпнули именно из интернета, а для некоторых публикуемое в сети и вовсе стало поводом для совершения оного, ведь никаких других интересов и источников информации для таких людей не существовало.

При подобном повороте событий, когда информационная среда стала прямым вдохновителем преступлений на почве ненависти, Вячеслав Кантор выступает за объединение усилий и более плотное взаимодействие между представителями власти и правоохранительных органов с интернет-компаниями. Только совместные согласованные действия со всех сторон могут действительно повлиять на интернет и сделать его той самой безопасной зоной свободного общения, которой он и должен являться. Сам Вячеслав Кантор при этом признаёт, что определённые усилия в этом направлении уже прикладываются, а международные компании, отвечающие за социальные сети, делают многое для того, чтобы удалять и блокировать нежелательный контент, разжигающий ненависть самого разного толка. Однако одновременно с этим приходится признать и то, что методы действительной борьбы с ненавистью в сети до сих пор не разработаны и не отработаны до конца и поэтому не дают того результата, которого остаётся желать.

Свою роль, конечно, играет и сама суть социальных сетей и интернета, где приветствуется бунтарство и агрессивность, имеет своё влияние на потенциальных и реальных злоумышленников. С другой стороны, говорит Вячеслав Кантор, интернет – это прежде всего инструмент, поэтому нельзя говорить, что в нём самом кроется зло. Просто на сегодняшний день сложилось так, что этот инструмент, в числе прочих, активно используют и те, кто желает быстро распространить далеко не человеколюбивые идеи. К борьбе с этим явлением, убеждён Вячеслав Кантор, нужно привлекать и вдохновлять самих пользователей социальных сетей, тех, кто не желает видеть своё информационное пространство наполненным нетерпимостью и злобой.

Змеиногорский вестник