Змеиногорск: Представители СПЧ не выявили серьезных проблем на выборах

17 Сентября 2021 Представители СПЧ не выявили серьезных проблем на выборах Коллеги по СПЧ, которые сейчас находятся в разных регионах, не сообщали о серьёзных нарушениях.

От одной коллеги было сообщение о том, что возникли проблемы при дистанционном голосовании, но с проблемой уже разбираются. Локальные нарушения, конечно, фиксируются, но на данный момент ничего серьезного. По линии Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» коллеги говорят, что явка на Дальнем Востоке высокая, что демонстрирует качество подготовки к выборам», – подчеркнул Брод.

Впрочем, без проблемных моментов не обошлось. Как отметил член СПЧ, его коллеги из Свердловской области сейчас разбираются с ситуацией, которая произошла на участке 1356 железнодорожного района. По предварительным данным, там были задержаны два человека, которые, предположительно, предлагали людям проголосовать за 500 рублей.

Также, по информации, имеющейся у члена СПЧ, сегодня появились сообщения о том, что в Свердловской и Смоленской областях, якобы, сгоняли бюджетников на избирательные участки.

Змеиногорский вестник