Змеиногорск: Представители Народного фронта получили руководящие посты в Госдуме

14 Октября 2021 Представители Народного фронта получили руководящие посты в Госдуме 12 октября прошло первое заседание Государственной думы​ VIII​ созыва, на котором были определены составы комитетов и комиссий, назначены их руководители. 24 представителя Народного фронта, избранные депутатами, получили руководящие посты в российском парламенте. Так, сопредседатель Центрального штаба ОНФ,​ ответственный секретарь Поискового движения России​ Елена Цунаева​ стала первым заместителем председателя комитета по труду, социальной политике и делам​ ветеранов.

«Как заявил на встрече с избранными депутатами Государственной Думы Президент России Владимир Владимирович Путин, всех нас объединяет стремление работать в интересах России ради ее дальнейшего успешного развития, ради укрепления наших традиционных ценностей и, конечно, ради повышения благополучия и качества жизни людей. Мы получили поддержку избирателей и должны приложить максимум усилий для решения их проблем. Для комитета по социальной политике ключевой задачей станет и формирование бюджета, и развитие системы поддержки всех, кому трудно. В основе нашей работы будет лежать народная программа, кроме того, я обязательно буду способствовать развитию инициатив Народного Фронта и Поискового движения России. Вместе с коллегами у нас все получится», — отметила Елена Цунаева.

В этом году в рамках реализации проекта ОНФ «Судьба солдата» алтайские общественники и представители регионального отделения Поискового движения России при поддержке Елены Цунаевой внесли в Книгу памяти Алтайского края имя пропавшего без вести под Москвой в январе 1942 года земляка, танкиста Василия Исаева. Восстановить историческую справедливость в ходе прямой линии с президентом России, лидером Народного фронта Владимиром Путиным попросила дочь фронтовика.​

«Спасибо людям, которые интересуются судьбой своих близких, это вселяет надежду, что те традиции, те исторические устои, которые есть в нашей стране, по-прежнему сохраняются. Особенно это важно на фоне того, какое пренебрежительное отношение не только к памяти, но и к живущим ветеранам проявляют некоторые наши сограждане. История Василия Исаева не единичная. ОНФ и Поисковое движение вместе реализуют проект «Судьба солдата» и уже очень многим людям передана дополнительная информация об их родных и близких, защищавших Родину. Не всем удается помочь, и не так быстро, как нам бы хотелось, но мы не остановимся и будем делать все, что в наших силах», — сказала Елена Цунаева.

Змеиногорский вестник