Змеиногорск: Председателем заксобрания Алтайского края переизбрали Александра Романенко

7 Октября 2021 Председателем заксобрания Алтайского края переизбрали Александра Романенко Депутаты Алтайского краевого Заксобрания нового созыва в четверг большинством голосов переизбрали председателем Александра Романенко. О решении, принятом депутатами в ходе тайного голосования, объявила председатель счетной комиссии Ирина Солнцева.

Романенко возглавляет региональный парламент с 2016 года.

Кроме Романенко, представляющего партию «Единая Россия», на пост спикера претендовал депутат Юрий Кропотин, выдвинутый от КПРФ. «За Кропотина отдали свои голоса 25 депутатов, за Романенко — 41 депутат. По результатам тайного голосования председателем Алтайского Заксобрания избран Александр Романенко», — сказала Солнцева. По ее словам, всего было выдано 66 бюллетеней.

Выборы депутатов Алтайского краевого Заксобрания восьмого созыва прошли 17-19 сентября. В парламент региона сроком на пять лет избираются 68 депутатов. Выборы проходят по смешанной системе, при которой половина депутатского корпуса (34 мандата) получают места по спискам партий, другая половина — по одномандатным округам.

https://tass.ru/politika/12599507?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Змеиногорский вестник