Змеиногорск: Председатель УИКа спал на полу рядом с КОИБами: голосование в Алтайском крае глазами общественных наблюдателей

19 Сентября 2021 Председатель УИКа спал на полу рядом с КОИБами: голосование в Алтайском крае глазами общественных наблюдателей Существенных нарушений почти за три дня работы на выборах в Алтайском крае не выявлено, говорит председатель Штаба общественного наблюдения за выборами Руслан Демаков. Благодаря невиданному ранее охвату видеонаблюдения то тут, то там наблюдатели выявляют недочеты. Но не менее 95% нарушений – так называемые процедурные, они устраняются почти сразу после выявления.

– Например, видим, что камера наблюдения отвернута в сторону стены, и помещение для голосования не видно. Сообщаем, исправляют. Или – жалоба была, что карандаш вместо ручки лежит. Также жаловались, что кабинка для голосования прикрыта не с четырех сторон. Мы разобрались и объяснили, что это – не нарушение, поскольку Роспотребнадзор разрешил в условиях пандемии прикрытие только с трех сторон – только так, чтобы не было видно, за кого свою отметку ставит избиратель.

Случаев же, которые – предположительно – способны оказать влияние на волеизъявление граждан, за все время выявили, по словам Демакова, всего три. Данные сообщения передали в прокуратуру, и уже далее правоохранители будут в рамках своих полномочий рассматривать поступившие сообщения. Напомним: Алтайский край стал первым регионом, где в Штабе общественного наблюдения стали дежурить представители прокуратуры.

На данный момент в Штабе работает почти два десятка наблюдателей, в их поле зрения – больше 1, 5 тыс. участков. И за долгие часы специалисты видели, в том числе, много трогательного. Так, в Бийске на один из участков пришла пара – обоим по 92 года: это вызвало у всех наблюдателей неприкрытое умиление. Или – это опубликовали даже в инстаграме Штаба – одна любительница кошек пришла голосовать сразу с несколькими питомцами. Правда, в кабинку зашла только с одним – остальных раздала подержать окружающим.

Также сотрудники Штаба стали свидетелями самоотверженной и даже в чем-то жертвенной работы сотрудников УИКов.

– Сегодня ночью мы видели, – рассказал Демаков, – как председатель одной участковой избирательной комиссии спала ночью на полу рядом с КОИБами, практически вплотную.

Руслан Демаков отметил: за все время он не видел таких мер безопасности на ни на одном избирательном участке. Видимо, отметил Демаков, «чтобы даже на цыпочках никто не смог пройти!»

Отметим: сотрудники Штаба общественного наблюдения также выполняют свой долг уже третьи сутки, без перерыва. Завершится голосование сегодня, 19 сентября, в 20:00 по местному времени.

Змеиногорский вестник