Змеиногорск: Предприятия ЖКХ задолжали «Алтайкрайэнерго» больше 300 млн рублей

6 Сентября 2021 Предприятия ЖКХ задолжали "Алтайкрайэнерго" больше 300 млн рублей

Более 800 млн рублей недосчиталась компания «Алтайкрайэнерго», рассказал гендиректор предприятия Сергей Приб на заседании правительства 2 сентября. Из них 305,4 млн рублей задолжали предприятия ЖКХ края. По словам Приба, компания не может ни отключить должников, ни добиться от них денег. Руководитель «Алтайкрайэнерго» пожаловался губернатору Виктору Томенко, что главы некоторых районов даже не берут трубку, чтобы обсудить проблему.

«Эмоций уже даже нет»

Особенно Приба возмутила ситуация в Чарышском районе. Предприятия ЖКХ там уже регулярно банкротятся и сменяют друг друга. Поэтому вместо того чтобы возвращать деньги, район копит новые долги.

«Эта история из серии «так вообще не бывает». Но она есть. Мы каждый год в Чарышский район «заливаем» бесплатно миллионы рублей без всяких вариантов обратной связи. Договоры электроснабжения не заключаются по принципу «совсем». Мы ни отключить их не можем, ни добиться чего-то в судах. Юристы нам так и говорят: «Никуда не денетесь, будете дальше «заливать», – пожаловался Приб губернатору.

По его словам, частная компания в Чарышском районе и сейчас эксплуатирует водопровод без договора и не платит деньги. А глава района, подчеркнул Приб, даже не отвечает на телефонные звонки, чтобы разобраться в ситуации. «Так что воду в Чарыше мы сегодня наливаем бесплатно», – подытожил он.

«Глава там не берёт трубку и сам не звонит. А зачем ему? Ситуация патовая, у меня уже эмоций даже нет», – возмущался глава «Алтайкрайэнерго».

Просто отключить задолжавших потребителей компания не может, поскольку ЖКХ – сфера жизнеобеспечения.

Заразный пример

Приб опасается, что поведение властей Чарышского района может стать примером и для других:

«Другие главы тоже могут сказать: «А зачем платить, если другие этого не делают?» У нас есть идеальные муниципалитеты, которые никогда не выпадали по срокам. Многие главы вышли на связь, нашли ресурсы и за два года рассчитались по долгам. А тут нам даже отвечать никто не хочет», – объяснял глава «Алтайкрайэнерго».

При этом Приб напомнил, что компания «Алтайкрайэнерго» принадлежит краю. По итогам своей работы предприятие платит собственнику дивиденды. Соответственно, краевой бюджет теряет в деньгах. Например, в августе 2021 года Алтайский край получил от компании 38 млн рублей. Но если бы не дебиторская задолженность, сумма составила бы 68 млн рублей.

Назвал руководитель «Алтайкрайэнерго» и самых крупных должников – это Каменский (94,7 млн) и Змеиногорский (26,2 млн) районы, а также Славгород (30,1 млн).

Всего же просроченная задолженность перед всеми энергетическими предприятиями края составляет 1,4 млрд рублей, рассказал на заседании глава регионального Минпрома Вячеслав Химочка. Министр заметил, что за прошедший год сумма долгов снизилась на 2%. 525 млн рублей всех долгов приходится именно на предприятия ЖКХ. По словам Химочки, почти 90% этих компаний – МУПы.

Виктор Томенко, в свою очередь, пообещал помочь разобраться с проблемными районами. Губернатор заметил, что больше всего просроченных задолженностей накопили муниципалитеты, где долгое время не работала система местной власти. В некоторых из них, подчеркнул Томенко, система управления уже сформирована, поэтому ситуация должна выровняться.

Напомним, на этом же заседании о долгах предприятий говорил и глава алтайского Минстроя Иван Гилев. По его словам, 164 котельных в крае до сих пор отключены от электричества за неуплату. Министр подчеркнул, что к 15 сентября все объекты должны решить финансовые проблемы и подключить электричество, чтобы получить от Ростехнадзора паспорта готовности перед отопительным сезоном.

Амител

Змеиногорский вестник