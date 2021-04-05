Змеиногорск: Правительством утверждены правила назначения пособий на детей от 3 до 7 лет

2 Апреля 2021 Правительством утверждены правила назначения пособий на детей от 3 до 7 лет

Постановлением Правительства РФ от 31.03.2021 № 489 утверждены правила назначения пособия для малообеспеченных семей на детей от 3 до 7 лет включительно. Правила начнут действовать 1 апреля. В соответствии с указом Президента пособие будет назначаться в размере 50, 75 и 100% от регионального прожиточного минимума. По пожеланиям общественности и регионов подход к назначению пособий станет адресным.

В 2021 году размер выплаты будет варьироваться в зависимости от доходов семьи. В прошлом году пособие назначалось в размере 50% от регионального прожиточного минимума на ребёнка. В этом году, если при выплате пособия в размере 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигнет регионального прожиточного минимума, пособие будет назначено в размере 75% регионального прожиточного минимума. Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье не поднимутся до уровня прожиточного минимума, то пособие будет назначаться в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.

Принято решение учитывать при расчёте нуждаемости студентов. Если старший ребёнок в возрасте до 23 лет (не состоящий в браке) учится на очной форме обучения, то он будет учитываться в составе семьи при расчёте среднедушевых доходов.

В составе семьи при оценке нуждаемости будут учитываться дети, находящиеся под опекой, то есть семьи смогут получать пособие и на опекаемых детей.

Также принято решение в составе доходов не учитывать компенсационную выплату в размере 10 тыс. рублей, которую получают родители, ухаживающие за детьми с инвалидностью. То есть она не будет включаться в состав доходов родителей. Это решение сделает доступнее выплату на детей от 3 до 7 лет семьям, в которых воспитывается ребёнок-инвалид.

Оценка нуждаемости введена по предложению региональных властей. При назначении выплаты будут учитываться в том числе доходы и имущество заявителей, а при определении критериев нуждаемости – широкий спектр жизненных ситуаций.

В частности, выплату могут получать семьи со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, обладающие следующим имуществом и сбережениями:

– одной квартирой любой площади или несколькими квартирами, если площадь на каждого члена семьи – менее 24 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении, и жилые помещения, предоставленные многодетной семье в качестве меры поддержки. Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются;

– одним домом любой площади или несколькими домами, если площадь на каждого члена семьи – меньше 40 кв. м. При этом, если помещение было признано непригодным для проживания, оно не учитывается при оценке нуждаемости. Также не учитываются жилые помещения, занимаемые заявителем и (или) членом его семьи, страдающим тяжёлой формой хронического заболевания, при которой невозможно совместное проживание граждан в одном помещении. Доли, составляющие 1/3 и менее от общей площади, не учитываются;

– одной дачей;

– одним гаражом, машино-местом или двумя, если семья многодетная, в семье есть гражданин с инвалидностью или семье в рамках мер социальной поддержки выдано автотранспортное или мототранспортное средство;

– земельными участками общей площадью не более 0,25 га в городских поселениях или не более 1 га, если участки расположены в сельских поселениях или межселенных территориях. При этом земельные участки, предоставленные в качестве меры поддержки многодетным, а также дальневосточный гектар не учитываются при расчёте нуждаемости;

– одним нежилым помещением. Хозяйственные постройки, расположенные на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства или на садовых земельных участках, а также имущество, являющееся общим имуществом в многоквартирном доме (подвалы) или имуществом общего пользования садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, не учитываются;

– одним автомобилем (за исключением автомобилей младше 5 лет с двигателем мощнее 250 л.с., за исключением семей с 4 и более детьми, если в автомобиле более 5 мест), или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или автомобиль получен в качестве меры социальной поддержки;

– одним мотоциклом, или двумя, если семья многодетная, член семьи имеет инвалидность или мотоцикл получен в качестве меры поддержки;

– одной единицей самоходной техники младше 5 лет (это тракторы, комбайны и другие предметы сельскохозяйственной техники). Самоходные транспортные средства старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;

– одним катером или моторной лодкой младше 5 лет. Маломерные суда старше 5 лет при оценке нуждаемости не учитываются вне зависимости от их количества;

– сбережениями, годовой доход от процентов по которым не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в целом по России (т.е. в среднем это вклады на сумму порядка 250 тыс. рублей).

Также вводится «правило нулевого дохода». Оно предполагает, что пособие назначается при наличии у взрослых членов семьи заработка (стипендии, доходов от трудовой или предпринимательской деятельности или пенсии) или отсутствие доходов обосновано объективными жизненными обстоятельствами.

Основаниями для отсутствия доходов могут быть:

– уход за детьми, в случае если это один из родителей в многодетной семье (т.е. у одного из родителей в многодетной семье на протяжении всех 12 месяцев может быть нулевой доход, а у второго родителя должны быть поступления от трудовой, предпринимательской, творческой деятельности или пенсии, стипендия);

– уход за ребёнком, если речь идёт о единственном родителе (т.е. у ребёнка официально есть только один родитель, второй родитель умер, не указан в свидетельстве о рождении или пропал без вести);

– уход за ребёнком до достижения им возраста трёх лет;

– уход за гражданином с инвалидностью или пожилым человеком старше 80 лет;

– обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет;

– срочная служба в армии и 3-месячный период после демобилизации;

– прохождение лечения длительностью от 3 месяцев и более;

– безработица (необходимо подтверждение официальной регистрации в качестве безработного в центре занятости, учитывается до 6 месяцев нахождения в таком статусе);

– отбывание наказания и 3-месячный период после освобождения из мест лишения свободы.

«Правило нулевого дохода» не распространяется на единственных родителей – то есть на те семьи, где второй родитель умер, пропал без вести или не вписан в свидетельство о рождении.

С учётом изменившихся правил назначения выплат обновлена и форма заявления на портале госуслуг.

«В заявлении содержится перечень ситуаций, которые учитываются при назначении пособий. Гражданину нужно будет заполнить только те поля, которые имеют отношение к его персональной жизненной ситуации. Сделать это просто: достаточно поставить галочку в нужном поле заявления. Большую часть сведений о гражданине в заявлении тоже заполнять не придётся, они автоматически подгрузятся из личного кабинета на портале госуслуг», – отметил замглавы Минтруда Алексей Скляр.

То есть для большинства сведений, необходимых для назначения выплаты, предусмотрено автозаполнение. Значительная часть данных будет проставляться автоматически или подгружаться из государственных информационных систем.

«Без сбора дополнительных справок пособие будет назначаться более чем для 95% его получателей. Только если в имеющихся информационных системах не будет каких-то сведений, можно будет обратиться за ними, получить справку и оформить пособие», – пояснил Алексей Скляр.

Раньше при назначении пособий гражданам приходилось обращаться в различные инстанции и собирать справки. Назначение и выплата пособия на детей от 3 до 7 лет будет проходить по новой системе «одного окна», пояснил он.

По словам Алексея Скляра, по результатам работы в новом формате Минтрудом будут приняты решения по дальнейшему упрощению оформления и получения пособий гражданами, в том числе в рамках создания «социального казначейства». Эта система повысит адресность и эффективность социальной поддержки на всех уровнях: федеральном, региональном, муниципальном, позволит гражданам оформлять пособия быстро и удобно.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 31 марта 2020 года №384.

Змеиногорский вестник