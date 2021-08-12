Змеиногорск: Правда ли, что непривитых студентов не допустят до занятий в российских вузах?

9 Августа 2021 Правда ли, что непривитых студентов не допустят до занятий в российских вузах? До начала учебного года остается чуть больше трёх недель, однако в привычном формате, по всей вероятности, он начнётся не для всех студентов. В аудитории пустят только привитых от коронавируса или недавно переболевших. Такие рекомендации утвердило Минобрнауки. Как будут учиться остальные, сколько прививок нужно успеть поставить, а также какие требования будут предъявлять к иностранным студентам, об этом в рубрике «Вопрос-ответ».

Кого допустят до занятий в вузах?

В России студентов не будут заставлять прививаться от коронавируса

Речь идёт и об иностранцах

До занятий допустят абсолютно всех студентов. Но лично присутствовать в аудиториях разрешат только тем, кто успел поставить прививку от COVID-19 или переболел коронавирусной инфекцией менее шести месяцев назад.

Переболел раньше – никаких очных занятий, так как риск повторного заражения слишком велик. А значит, потенциально такой студент может заразиться повторно сам и инфицировать других. То же самое касается и непривитых. Таких студентов переведут на удалёнку.

Как будут проходить занятия?

Для тех, кто получил вакцину, лекции и семинары будут проходить как обычно, в аудиториях, в очном формате. Для студентов из «группы риска» организуют дистанционные занятия.

Посещать корпуса университета они смогут, но в особом режиме. Экзамены для привившихся и не привившихся тоже планируют принимать раздельно.

А если у меня медотвод от прививки?

Заставлять поставить прививку в ущерб вашему здоровью никто не будет. Но такие студенты тоже будут заниматься на дистанте.

Меня допустят до занятий в университете, если предоставлю анализ на антитела?

По всей вероятности, нет. По крайней мере, Минобрнауки об этом ничего не говорит.

Одной прививки достаточно, чтобы получить допуск?

По всей вероятности, нет. Пока разъяснений ведомство по этому вопросу не давало. Но человек считается полностью иммунизированным от COVID-19 спустя две недели после получения второй дозы вакцины.

Как долго будут действовать такие ограничения?

Действовать рекомендации будут до стабилизации эпидемиологической обстановки, как в регионах, так и в целом по стране.

Если студент в течение учебного года поставит прививку, его переведут на очный формат.

Что делать иностранным студентам?

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Вакцинацию иностранных студентов, которые прививку от COVID-19 ещё не ставили, вузы организуют за свой счёт.

«Организациям целесообразно обеспечить вакцинацию обучающихся – иностранных граждан и лиц без гражданства (кроме лиц, не достигших возраста 18 лет или лиц, имеющих документ о прохождении вакцинации на территории иностранного государства, до принятия компетентными органами решения о признании или непризнании соответствующей вакцины на территории Российской Федерации) – за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности, при наличии соответствующей возможности», – говорится в документе.

Какие университеты в Алтайском крае перейдут на раздельную форму обучения?

Как выяснил портал amic.ru, барнаульские университеты на данный момент рекомендаций от Минобрнауки ещё не получили. Решение будет принято после того, как официальный документ поступит в их распоряжение.

https://www.amic.ru/news/487559/

Змеиногорский вестник