Змеиногорск: Поздравляем всех воинов-десантников!

2 Августа 2021 Поздравляем всех воинов-десантников!

Уважаемые воины-десантники, дорогие ветераны ВДВ!

Поздравляю вас с Днем Воздушно-десантных войск Российской Федерации.

Десантные войска — гордость нашей армии. Это настоящая школа мужества, которая учит молодежь быть верными боевому братству и бережно хранить ратные традиции. За всю историю своего существования Воздушно-десантные войска принимали участие в огромном количестве сражений, боев и специальных операций, вписали немало ярких страниц в книгу истории российской армии.

«Крылатая пехота», «голубые береты» – эпитеты, которыми награждают гвардейцев-десантников. Воздушно-десантные войска, девиз которых «Никто, кроме нас!», заслуженно считаются элитой российской армии.

Воздушно-десантные войска сегодня выполняют важнейшие задачи по обеспечению безопасности государства, укреплению его обороноспособности. Сегодня лучшие традиции ВДВ достойно продолжает молодое поколение десантников. Каждый день для них становится школой мужества, проверкой на крепость духа, силы воли и терпения.

Героизм, стойкость духа, доблесть воинов-десантников вошли в историю и служат примером беззаветного служения Отечеству. Десантники всегда там, где опасно, где нужны особая боевая выучка и отличная физическая подготовка. Верю, что «крылатая гвардия» и впредь будет составлять основу мобильных сил немедленного реагирования и останется одной из самых боеспособных составляющих российской армии.

От всей души желаю воинам-десантникам и ветеранам ВДВ крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой!

Сергей Александрович Крутобережников, военный комиссар Змеиногорского и Третьяковского районов. Заместитель начальника штаба — начальник связи 83 Десантно-штурмовой бригады, майор ВДВ.

Змеиногорский вестник