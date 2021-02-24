Змеиногорск: Поступайте в учебные заведения МЧС!

20 Февраля 2021 Поступайте в учебные заведения МЧС!

С таким призывом работники Змеиногорской пожарной части встретились с учащимися 11-х классов школ №1 и №3. Выпускникам предложили, выбирая свою будущую профессию, отдать предпочтение структуре МЧС.

Силы МЧС в современном мире занимают одно из ведущих мест в деле благополучия и безопасности населения. Работа в пожарной охране, в спасательных и других подразделениях сложная, ответственная, и необходимая, а еще очень интересная и активная. Другими словами, что может быть достойней дела — спасения жизни людей, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий природных и техногенных аварий! Чтобы посвятить свою профессиональную жизнь этому благому делу необходимо пройти обучение в учебных заведениях МЧС, получить специальность по двум направлениям: «Пожарная безопасность» или «Техносферная безопасность». Об этом, и об условиях приема, о подготовке к вступительным экзаменам и учебном процессе, об условиях проживания и денежном довольствии курсантов, ребятам рассказал на встрече заместитель начальника 74 пожарно-спасательной части Владимир Попов. Диалог был продуктивным, ребята тоже задавали вопросы, большая часть которых была нацелена на трудоустройство выпускников и непосредственно деятельности подразделений МЧС. (фото)

В настоящее время Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю

осуществляется набор по специальностям и направлениям подготовки на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

Прием на обучение граждан, впервые принимаемых на службу в систему МЧС России, проводится по заявлению кандидата на обучение, представляемому в орган, организацию, подразделение МЧС России не позднее 1 апреля года поступления, и на основании результатов отбора. Поэтому старшеклассникам нужно поторопиться с выбором. Об условиях отбора и приема на первый курс, и другую важную информацию вы можете подробно узнать на сайтах ВУЗов МЧС, а также в буклетах по профориентации (смотрите ссылки в конце), и непосредственно в пожарной части вашего места жительства. Наши специалисты помогут подготовить необходимые документы.

В добрый путь, ребята! Надеемся, что вы лет через 5 или 6 пополните наши ряды.

Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, Красноярский край, г. Железногорск http://sibpsa.ru/

Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России, Свердловская область, город Екатеринбург http://uigps.ru/

Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, г. Москва https://academygps.ru/

Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России https://www.igps.ru/

Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России http://edufire37.ru/

Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю

осуществляется набор по специальностям и направлениям подготовки на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета

Условия отбора и приема на первый курс

Прием на обучение граждан, впервые принимаемых на службу в систему МЧС России, проводится по заявлению кандидата на обучение, представляемому в орган, организацию, подразделение МЧС России не позднее 1 апреля года поступления, и на основании результатов отбора. В случае, если кандидат на обучение не достиг возраста 18 лет, требуется письменное согласие его родителей (законных представителей).

Кандидаты на обучение проходят предварительное и окончательное медицинское освидетельствование в порядке, установленном приказом МВД России от 11 сентября 2017 года № 378 «Об утверждении требований к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной службы и сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы».

Направления подготовки (специальности) для обучения за счет средств федерального бюджета

Направление подготовки 20.05.01 20.03.01 (специальность) подготовки Пожарная безопасность Техносферная безопасность Форма обучения Очная Очная Срок обучения 5 лет 4 года Квалификация Специалист Бакалавр Вступительные испытания на базе среднего общего образования: русский язык (ЕГЭ); математика (ЕГЭ, профильный уровень); физика (ЕГЭ). Дополнительные вступительные испытания:математика (письменно) физическая подготовка (сдача нормативов). на базе среднего общего образования: русский язык (ЕГЭ); математика (ЕГЭ, профильный уровень); физика (ЕГЭ). Дополнительные вступительные испытания:математика (письменно) физическая подготовка (сдача нормативов).

До начала вступительных испытаний кандидаты на обучение по очной бюджетной форме в обязательном порядке непосредственно в учебном заведении проходят:

профессиональное психологическое обследование, направленное на получение объективных данных о личных качествах кандидата, рекомендации которого подлежат обязательному учету при принятии приемной комиссией решения о допуске кандидата к вступительным испытаниям;

окончательное медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией учебного заведения.

Приемная комиссия выносит решение о допуске к вступительным испытаниям лиц, личные (учебные) дела которых оформлены без нарушений.

Лица, не прошедшие окончательное медицинское освидетельствование, профессиональное психологическое обследование к вступительным испытаниям не допускаются.

Формы проведения дополнительных вступительных испытаний: Математика – письменно.

Дополнительное испытание по физической подготовке оценивается в баллах по результатам выполнения трех контрольных упражнений:

подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег (кросс) на 3000 м — для абитуриентов мужского пола.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешную сдачу упражнений, предусмотренных дополнительным вступительным испытанием по физической подготовке:

Для юношей:

Бег 100 м Подтягивание на перекладине Бег (кросс) 3000 м Время (сек.) Баллы Количество Баллы Время (мин.) Баллы 14,8 10 8 10 12.45 10

Для девушек:

Бег 100 м Силовое комплексное упражнение Бег (кросс) 1000 м Время (сек.) Баллы Количество Баллы Время (мин.) Баллы 17,5 10 24 10 5 10

Льготы, гарантии, компенсации для лиц, поступивших в Высшие учебные заведения МЧС России пожарно-технического профиля

Лица, зачисленные по целевому набору (за счет средств федерального бюджета) на очную форму обучения, назначаются на должность курсанта. На период обучения с ними заключается контракт о прохождении службы в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы МЧС России, с последующим обязательным 100% трудоустройством.

Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, питанием и денежным довольствием, сумма которого на первом году службы составляет от 15 000 рублей и к последнему достигает 30 000 рублей.

На период обучения курсанты обеспечиваются общежитием, в процессе обучения поддерживается строгая служебная дисциплина и постоянный контроль вышестоящих командиров за деятельностью курсантов в учебное и внеурочное время.

Осуществляется обязательное государственное страхование жизни и здоровья, медицинское обеспечение, предоставляется право на получение дополнительных программ обучения (получение прав на вождение автотранспортных средств).

Курсантам, обучающимся по очной форме обучения, предоставляется зимний каникулярный отпуск продолжительностью четырнадцать календарных дней и летний каникулярный отпуск продолжительностью тридцать календарных дней, с учетом времени проезда к месту проведения отпуска и обратно и компенсацией стоимости проезда.

Контакты: Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, г. Барнаул

ул. Взлетная 2 «и» кабинет 113 (управление кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения) тел. 202-460

Змеиногорский вестник