Змеиногорск: Поступайте в учебные заведения МЧС!

20 Февраля 2021 Поступайте в учебные заведения МЧС!
С таким призывом работники Змеиногорской пожарной части встретились с учащимися 11-х классов школ №1 и №3. Выпускникам предложили, выбирая свою будущую профессию, отдать предпочтение структуре МЧС.
Силы МЧС в современном мире занимают одно из ведущих мест в деле благополучия и безопасности населения. Работа в пожарной охране, в спасательных и других подразделениях сложная, ответственная, и необходимая, а еще очень интересная и активная. Другими словами, что может быть достойней дела — спасения жизни людей, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий природных и техногенных аварий! Чтобы посвятить свою профессиональную жизнь этому благому делу необходимо пройти обучение в учебных заведениях МЧС, получить специальность по двум направлениям: «Пожарная безопасность» или «Техносферная безопасность». Об этом, и об условиях приема, о подготовке к вступительным экзаменам и учебном процессе, об условиях проживания и денежном довольствии курсантов, ребятам рассказал на встрече заместитель начальника 74 пожарно-спасательной части Владимир Попов. Диалог был продуктивным, ребята тоже задавали вопросы, большая часть которых была нацелена на трудоустройство выпускников и непосредственно деятельности подразделений МЧС. (фото)
В настоящее время Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю
осуществляется набор по специальностям и направлениям подготовки на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
Прием на обучение граждан, впервые принимаемых на службу в систему МЧС России, проводится по заявлению кандидата на обучение, представляемому в орган, организацию, подразделение МЧС России не позднее 1 апреля года поступления, и на основании результатов отбора. Поэтому старшеклассникам нужно поторопиться с выбором. Об условиях отбора и приема на первый курс, и другую важную информацию вы можете подробно узнать на сайтах ВУЗов МЧС, а также в буклетах по профориентации (смотрите ссылки в конце), и непосредственно в пожарной части вашего места жительства. Наши специалисты помогут подготовить необходимые документы.
В добрый путь, ребята! Надеемся, что вы лет через 5 или 6 пополните наши ряды.
Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России, Красноярский край, г. Железногорск http://sibpsa.ru/
Уральский институт Государственной противопожарной службы МЧС России, Свердловская область, город Екатеринбург http://uigps.ru/
Академия Государственной противопожарной службы МЧС России, г. Москва https://academygps.ru/
Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России https://www.igps.ru/
Ивановская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России http://edufire37.ru/
Главным управлением МЧС России по Алтайскому краю
осуществляется набор по специальностям и направлениям подготовки на места, финансируемые за счет средств федерального бюджета
Условия отбора и приема на первый курс
Прием на обучение граждан, впервые принимаемых на службу в систему МЧС России, проводится по заявлению кандидата на обучение, представляемому в орган, организацию, подразделение МЧС России не позднее 1 апреля года поступления, и на основании результатов отбора. В случае, если кандидат на обучение не достиг возраста 18 лет, требуется письменное согласие его родителей (законных представителей).
Кандидаты на обучение проходят предварительное и окончательное медицинское освидетельствование в порядке, установленном приказом МВД России от 11 сентября 2017 года № 378 «Об утверждении требований к состоянию здоровья граждан, поступающих на службу в федеральную противопожарную службу Государственной противопожарной службы и сотрудников федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы».
Направления подготовки (специальности) для обучения за счет средств федерального бюджета
|
Направление подготовки
|
20.05.01
|
20.03.01
|
(специальность) подготовки
|
Пожарная
безопасность
|
Техносферная
безопасность
|
Форма обучения
|
Очная
|
Очная
|
Срок обучения
|
5 лет
|
4 года
|
Квалификация
|
Специалист
|
Бакалавр
|
Вступительные испытания
|
на базе среднего общего образования:
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ, профильный уровень); физика (ЕГЭ).
Дополнительные вступительные испытания:математика (письменно)
физическая подготовка
(сдача нормативов).
|
на базе среднего общего образования:
русский язык (ЕГЭ);
математика (ЕГЭ, профильный уровень); физика (ЕГЭ).
Дополнительные вступительные испытания:математика (письменно)
физическая подготовка
(сдача нормативов).
До начала вступительных испытаний кандидаты на обучение по очной бюджетной форме в обязательном порядке непосредственно в учебном заведении проходят:
профессиональное психологическое обследование, направленное на получение объективных данных о личных качествах кандидата, рекомендации которого подлежат обязательному учету при принятии приемной комиссией решения о допуске кандидата к вступительным испытаниям;
окончательное медицинское освидетельствование военно-врачебной комиссией учебного заведения.
Приемная комиссия выносит решение о допуске к вступительным испытаниям лиц, личные (учебные) дела которых оформлены без нарушений.
Лица, не прошедшие окончательное медицинское освидетельствование, профессиональное психологическое обследование к вступительным испытаниям не допускаются.
Формы проведения дополнительных вступительных испытаний: Математика – письменно.
Дополнительное испытание по физической подготовке оценивается в баллах по результатам выполнения трех контрольных упражнений:
подтягивание на перекладине, бег на 100 м, бег (кросс) на 3000 м — для абитуриентов мужского пола.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешную сдачу упражнений, предусмотренных дополнительным вступительным испытанием по физической подготовке:
Для юношей:
|
Бег 100 м
|
Подтягивание на перекладине
|
Бег (кросс) 3000 м
|
Время (сек.)
|
Баллы
|
Количество
|
Баллы
|
Время (мин.)
|
Баллы
|
14,8
|
10
|
8
|
10
|
12.45
|
10
Для девушек:
|
Бег 100 м
|
Силовое комплексное упражнение
|
Бег (кросс) 1000 м
|
Время (сек.)
|
Баллы
|
Количество
|
Баллы
|
Время (мин.)
|
Баллы
|
17,5
|
10
|
24
|
10
|
5
|
10
Льготы, гарантии, компенсации для лиц, поступивших в Высшие учебные заведения МЧС России пожарно-технического профиля
Лица, зачисленные по целевому набору (за счет средств федерального бюджета) на очную форму обучения, назначаются на должность курсанта. На период обучения с ними заключается контракт о прохождении службы в федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной службы МЧС России, с последующим обязательным 100% трудоустройством.
Курсанты обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, питанием и денежным довольствием, сумма которого на первом году службы составляет от 15 000 рублей и к последнему достигает 30 000 рублей.
На период обучения курсанты обеспечиваются общежитием, в процессе обучения поддерживается строгая служебная дисциплина и постоянный контроль вышестоящих командиров за деятельностью курсантов в учебное и внеурочное время.
Осуществляется обязательное государственное страхование жизни и здоровья, медицинское обеспечение, предоставляется право на получение дополнительных программ обучения (получение прав на вождение автотранспортных средств).
Курсантам, обучающимся по очной форме обучения, предоставляется зимний каникулярный отпуск продолжительностью четырнадцать календарных дней и летний каникулярный отпуск продолжительностью тридцать календарных дней, с учетом времени проезда к месту проведения отпуска и обратно и компенсацией стоимости проезда.
Контакты: Главное управление МЧС России по Алтайскому краю, г. Барнаул
ул. Взлетная 2 «и» кабинет 113 (управление кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения) тел. 202-460