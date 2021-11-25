Змеиногорск: Поставщиков угля призвали к ответу из-за проблем в Алтайском крае

22 Ноября 2021 Поставщиков угля призвали к ответу из-за проблем в Алтайском крае В нескольких районах Алтайского края наблюдается дефицит угля. В краевом парламенте провели совещание с участием представителей компаний-поставщиков, сообщила пресс-служба АКЗС.

На старте отопительного сезона проблемы обнаружились в Новичихинском, Поспелихинском и Хабарском районах. Ранее сообщалось, что дефицит есть еще в Каменском и Третьяковском районах, а также в Рубцовске.

Представитель компании-поставщика «Вектор» Александр Фоненштиль рассказал, что они не смогли поставить уголь из-за проблем на внутреннем рынке и теперь рискует попасть в реестр недобросовестных поставщиков.

— Мы понимаем все свои обязательства, но из-за дефицита угля и отсутствия подвижного состава не можем их выполнить в полной мере», — объяснил Фоненштиль.

По словам заместителя министра транспорта Дмитрия Коровина, проблемы с доставкой возникли не только в Алтайском крае, но и в других сибирских регионах. Он предложил сдвинуть сроки поставок на более ранние и начинать завозить уголь уже в конце июля, чтобы не попадать в самый пик перевозок.

— В сложившейся ситуации необходимо определить количество проблемных поставщиков, отработать тему тарифов и компенсации населению, добавил заместитель председателя АКЗС Денис Голобородько.

Пока решено, что испытывающим дефицит районам уголь выделят из резервного фонда.

Куда жаловаться

На сайте краевого управления по тарифам жители районов оставляли жалобы на высокие цены топлива. Специалисты напомнили, что в каждом муниципалитете установлены предельные цены на уголь.

Стоимость доставки до потребителя определяется соглашением между продавцом и покупателем.

Если со склада поставщика уголь отпускается дороже, то можно обратиться в управление по электронной почте priem@altaitarif22.ru или через интернет-приемную на официальном сайте управления altaitarif22.ru.

При обращении необходимо предоставить копии документов, подтверждающих приобретение угля выше предельной максимальной цены.

https://altapress.ru/zhizn/story/postavshchikov-uglya-prizvali-k-otvetu-iz-za-problem-v-altayskom-kr…

Змеиногорский вестник