Змеиногорск: После Змеиногорского района еще одну территорию обязали выплатить Минстрою почти 29 млн рублей долга за резервный уголь

22 Октября 2021 После Змеиногорского района еще одну территорию обязали выплатить Минстрою почти 29 млн рублей долга за резервный уголь

Арбитражный суд Алтайского края удовлетворил требования Минстроя Алтайского края на сумму около 29 млн рублей, которые администрация Каменского района задолжала за неоплаченный резервный уголь. Это лишь малая часть от общей задолженности муниципалитета перед бюджетом региона. Параллельно с этим решения в пользу края по аналогичным процессам вынесены и в отношении других районов.

Как следует из материалов арбитража, 15 октября был полностью удовлетворен иск алтайского Минстроя о взыскании с администрации Каменского района долга за неоплаченные поставки угля из регионального резерва. Речь идет о девяти договорах, заключенных между сторонами в период с октября по декабрь прошлого года, и сумме около 29 млн рублей с учетом начисленной пени.

Ранее «Банкфакс» писал, что данный муниципалитет имеет наибольшую задолженность за поставки резервного топлива среди всех районов края – 231,3 млн рублей. Вероятно, к угольным займам местной администрации придется прибегнуть и в этом году из-за нехватки средств и неэффективности теплоснабженцев из МУП «Каменские теплосети». По их словам, собственных запасов у предприятия почти нет, цены на ресурс заметно выросли, а поставщики больше не дают им в долг из-за репутации злостных неплательщиков. Как следует из данных портала Госзакупок, часть конкурсных процедур по приобретению угля срываются из-за отсутствия заявок.

Между тем аналогичные исковые требования Минстроя также были удовлетворены в отношении ряда других муниципалитетов. К примеру, в начале октября еще одно крупное разбирательство на сумму 24,1 млн рублей проиграла администрация Змеиногорского района. В общей сложности она должна краю 50,9 млн рублей.

Помимо этого, по вступлению в законную силу судебного решения власти Чарышского района должны будут погасить долг на 4,2 млн рублей, Крутихинского – на 1,5 млн рублей, Солонешенского– 1,3 млн рублей, Бийского – на 932 тысячи рублей. Также продолжаются разбирательства по искам Минстроя в отношении Ельцовского района, с которого требуют чуть больше 1 млн рублей и Немецкого района – 5,9 млн рублей.

Напомним, что в сентябре суд обязал мэрию Славгорода заплатить 11,4 млн рублей за поставленное из краевых запасов топливо. С Мамонтовского и Третьяковского районов взыскали 800 тысяч и 4,9 млн рублей соответственно. По данным краевого Минстроя на начало октября, совокупная задолженность алтайских муниципалитетов перед региональным бюджетом за уголь составляла 948,1 млн рублей. При этом из них около 780 млн уже реструктуризированы и должны быть погашены до 2025 года. Долги некоторых МО тянутся с 2016-2017 годов. Больше половины долгового портфеля на сумму более 499,4 млн рублей составляют всего четыре района и один город: Каменский, Змеиногорский, Немецкий, Михайловский, а также Славгород.

Банкфакс

Змеиногорский вестник