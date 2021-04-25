Змеиногорск: Послание Президента: Забота, порядок, развитие края

22 Апреля 2021 Послание Президента: Забота, порядок, развитие края

Президент России Владимир Путин в своём послании Федеральному Собранию обозначил новые меры поддержки и задал вектор развития страны в целом и Алтайского края в частности.

Как отметил Секретарь Алтайского регионального отделения «Единой России», председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко, восстановление здоровья граждан — одна из важных задач на ближайшее время. Именно поэтому Президентом было дано поручение в ближайшее время закупить для регионов современное диагностическое оборудование, автомобили скорой помощи. Большие ресурсы будут направлены на возмещение затрат граждан на санаторно-курортное лечение. Родителям возместят до 50% стоимости путевки в летний оздоровительный лагерь.

— Пандемия обострила демографическую ситуацию, поэтому нужны дополнительные меры для восстановления демографических процессов — поддержки семей с детьми, неполных семей. Кроме того, будут производиться дополнительные выплаты беременным. Важное для семей решение — разовая выплата в 10 тысяч рублей всем школьникам Российской Федерации, — сказал лидер алтайских единороссов.

Александр Романенко подчеркнул, что для Алтайского края, территории, которая на протяжении многих лет ведет взвешенную финансовую политику, важно, что регион в приоритетном порядке сможет воспользоваться средствами на развитие инфраструктурных проектов. Это кредитные ресурсы, которые будут выдаваться под небольшой процент, со сроком погашения 15 лет — достаточно выгодные заемные ресурсы. Нам надо срочно определиться, что это будут за проекты: дорожное строительство, крупные объекты социальной инфраструктуры, транспортные объекты, аэродромная сеть.

— Еще один аспект, касающийся Алтайского края, это вопросы газификации. С таким предложением к Президенту накануне обратилась партия «Единая Россия». Эти же темы мы поднимали недавно в АКЗС. Речь идет об увеличении ассигнований для подвода газа к домовладениям. Президент сегодня четко обозначил это направление, и я думаю, что в ближайшее время решение о бесплатном подведении газопроводов до домовладений будет принято. Это большое подспорье, — подытожил Романенко.

Главный врач Змеиногорской Центральной районной больницы Елена Долженко подчеркнула, что Президент России поблагодарил медицинских работников, а также учёных, разрабатывающих вакцину, волонтёров, представителей социальных служб за неоценимый вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией. Также глава государства сделал ряд важных для сферы здравоохранения заявлений.

— Президент России поручил с 1 июля расширить программы диспансеризации и профилактических медицинских осмотров для людей всех возрастов. Как главный врач, не понаслышке знаю о неоднократных просьбах работников отдельных специальностей, в том числе, работников сферы образования и культуры, расширить указанные программы. Мы приложим все усилия, чтобы в оперативные сроки перестроиться под новые стандарты оказания данных услуг, — сказала Елена Долженко.

Кроме того, Президент остановился на важнейшей теме детского отдыха, предложив сделать его максимально доступным. Главврач считает, что развитие этого направления станет ключевой в рамках детской оздоровительной кампании.

— Особенно нас, представителей первичного звена здравоохранения, обрадовало, что вскоре у нас могут появиться мобильные диагностические комплексы и автомобили скорой медицинской помощи. Всё это позволит повысить доступность и своевременность оказания первичной помощи. Также Президент упомянул необходимость вакцинации. В свою очередь, хочу обратиться к жителям нашего района: дорогие друзья, пожалуйста, берегите здоровье своё и своих близких, пройдите вакцинацию от коронавируса!

Какие меры поддержки обозначил Президент?

● Выплаты на подготовку детей к школе — 10 000 рублей.

● Оплата больничного по уходу за ребёнком в размере 100% от зарплаты вне зависимости от стажа.

● Выплата пособий для беременных в сложной финансовой ситуации — 6350 рублей.

● Детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях — 5600 рублей ежемесячно с 1 июля.

● Продление программы возврата 20% затрат за туристические поездки по России.

● Возврат 50% затрат на отдых детей в летних лагерях.

● Инфраструктурные кредиты для развития туризма в Алтайском крае.

● Бюджетные кредиты на развитие инфраструктуры для регионов с низким уровнем госдолга — таких, как Алтайский край.

● Модернизация первичного звена здравоохранения.

● Увеличение финансирования на ремонт сельских домов культуры.

● Поставка автомобилей скорой помощи в регионы.

● Ежемесячная выплата 5 тысяч рублей не только классным руководителям в школах, но и кураторам в ссузах.

● Увеличение количества бюджетных мест в вузах.

● Бесплатная подводка газа до границ участка для жителей.

Змеиногорский вестник