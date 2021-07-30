Змеиногорск: «Послание главврача Армавира, Василия Казьмина» оказалось фейком

28 Июля 2021 «Послание главврача Армавира, Василия Казьмина» оказалось фейком Сегодня, с раннего утра, мне на вацап уже прислали три сообщения «от главного врача Армавира Василия Казьмина». Будучи любопятным, как и положено журналисту, провела в сети небольшое расследование и собрала соответствующую информацию. Итак, что выяснилось?

1. И.о. главного врача Армавирской гор.больницы Василий Казьмин не писал подобных рекомендаций.

2. Такая рассылка начала распространяться еще в 2020 году. То есть данный фейк «не свежий».

3. Среди безобидных рекомендаций (хороший сон, прогулки, спорт) в рассылку встроены опасные дезинформирующие утверждения, следование которым может быть опасно для здоровья. Подробное расследование фейка по пунктам «рекомендации» повели на сайте

https://pikabu.ru/story/razbiraem_feyk_o_profilaktike_koronavirusa_rasslyilaemyiy_ot_imeniarmavirsko…

Корреспонденты армавирских СМИ связались с исполняющим обязанности главного врача ГБУЗ «Городская больница г. Армавира» МЗ КК Василием Казьминым и уточнили, действительно ли этот текст принадлежит ему.

— Никакого отношения к этой информации я не имею, — опроверг фейковое сообщение Василий Алексеевич. — Подобного рода провокация уже «гуляла» по социальным сетям в ноябре прошлого года. Я призываю жителей Армавира не доверять рассылкам в социальных сетях!

Редакция «МВА» рекомендует горожанам доверять информации только из официальных ресурсов и не доверять распространяемым в соцсетях и мессенджерах фейкам.

https://news.rambler.ru/weapon/46672575/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&…

Змеиногорский вестник