Змеиногорск: Поселок Октябрьский почти шесть дней живет без воды

14 Апреля 2021 Поселок Октябрьский почти шесть дней живет без воды Холодная вода была в кранах жителей 9 апреля утром. Коммунальщики пытаются устранить проблему: они заменили насос, но вода так и не появилась в домах жителей поселка.

Ситуацию осложняет то, что по словам жителей подвоз воды начали осуществлять только вчера, 13 апреля. Но у ЖКХ нет специальной техники, и вода, подвезенная в дома, оказалась не пригодной для питья. А цена за пятилитровую бутылку питьевой воды в магазине села — 65 рублей, что довольно дорого для жителей. Надеемся что вопрос с водоснабжением в поселке Октябрьский будет решен в ближайшее время.

Змеиногорский вестник