Змеиногорск: Порыв водосетей в поселке Октябрьский Змеиногорского района — ликвидирован!

21 Апреля 2021 Порыв водосетей в поселке Октябрьский Змеиногорского района — ликвидирован! Эту новость нам сообщили в администрации Змеиногорского района:

— Радостное известие пришло от МУП «ЖКХ Змеиногорского района»! Ремонтные работы завершены. Нужно еще немного времени, чтобы вода по 22-километровому водопроводу дошла до поселка, наполнились накопители. Надеемся, что ждать уже осталось недолго и в поселке водоснабжение будет восстановлено. Спасибо за понимание и терпение.

Вода должна скоро появится в домах.





Змеиногорский вестник