Змеиногорск: Порядок урегулирования правового положения иностранных граждан в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции

9 Июля 2021 Порядок урегулирования правового положения иностранных граждан в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15.06.2021 № 364 после 16 июня 2021 года продлеваются временные меры по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Так, иностранным гражданам и лицам без гражданства, прибывшим в Российскую Федерацию до 15 марта 2020 г. и не имеющим по состоянию на 16 июня 2021 г. законных оснований для пребывания в Российской Федерации, а также не покинувшим территорию Российской Федерации в связи с возобновлением транспортного сообщения с государством, гражданином которого они являются или в котором имеют право постоянного проживания, предоставлена возможность до 30 сентября 2021 г. обратиться в территориальные органы МВД России с заявлением об урегулировании правового положения. В случае обращения иностранных граждан с таким заявлением к ним не будут применяться меры государственного принуждения, связанные с удалением за пределы Российской Федерации и установлением запрета на въезд в Российскую Федерацию.

Указанные положения также распространяется на граждан иностранных государств, у которых прекращены разрешенные сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания в Российской Федерации в связи с истечением 90 дней с даты возобновления транспортного сообщения с государством их гражданской принадлежности, и они не покинули территорию Российской Федерации в установленный срок.

Иностранные граждане и лица без гражданства, которые урегулировали свой правовой статус, в рамках предоставленной Указом возможности, смогут в пределах разрешенного срока пребывания в Российской Федерации обратиться в территориальные органы МВД России по вопросу оформления разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности либо временного или постоянного проживания в Российской Федерации.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые не желают урегулировать свой правовой статус, предоставлено право выезда за пределы Российской Федерации до 30 сентября 2021 г.

Помощник Змеиногорского межрайонного прокурора юрист 3 класса М.А. Вишнивецкая

Змеиногорский вестник