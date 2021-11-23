Змеиногорск: Порядок выплаты пенсий в России изменится с 2022 года

21 Ноября 2021 Порядок выплаты пенсий в России изменится с 2022 года В России с 1 января 2022 года вступят в силу новые правила выплаты пенсий и контроля за их начислением. Как сообщает «Парламентская газета», обновлённые положения утвердило Министерство труда и социальной защиты.

Согласно изменениям, доставлять и выплачивать пенсии на территориях, где введён режим чрезвычайной ситуации, смогут раньше. Для этого гражданину необходимо известить Пенсионный фонд соответствующим заявлением.

При этом у пенсионеров появится возможность вносить уточнения в заявление о доставке пенсии: например, человек, пожелавший получать деньги через почту, сможет указать информацию о перечислении не полученной им выплаты в текущем месяце суммы на свой счёт в банке.

Также с 1 января 2022 года пенсионеров, признанных банкротами, освободят от удержаний средств из пенсий. Кроме того, пенсию умершего смогут получать его законные наследники: им необходимо направить заявление в ПФР.

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Змеиногорский вестник