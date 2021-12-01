Змеиногорск: Попытка диалога с приглашенными в красную зону антипрививочниками провалилась

28 Ноября 2021 Попытка диалога с приглашенными в красную зону антипрививочниками провалилась Фото: Tatyana Makeyeva / Reuters

Главный врач московской городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко, в которую пригласили посетить красную зону антипрививочников, заявил, что попытка диалога с посетителями провалилась. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам Вечорко, в субботу, 27 ноября, они договорились, что противники вакцин приедут в больницу и врачи покажут работу изнутри. «Диалога-то нет, один негатив. Я понял, что это бесполезно», — сказал главврач.

Он пояснил, что противников вакцинации попросили надеть средства индивидуальной защиты для посещения красной зоны, однако большая часть из них отказалась соблюдать санитарно-эпидемиологические правила. «Наигранность, какой-то смех, это нездоровая ситуация, но когда вот начали уже хамить перед [одним из] пациентов, я сказал, что мы закрываем эту тему», — сказал Вечорко, добавив, что антипрививочники предложили лечить коронавирус пенициллином.

Главврач ГКБ имени Филатова предположил, что противники вакцинации пришли в красную зону не за правдой, а за славой. «Там никакой правды нет, это провокация. Они просто издевались», — заключил он.

Ранее Вечорко заявил, что из-за поведения противников вакцинации экскурсию по отделению досрочно завершили. Он попытался объяснить необходимость использования средств индивидуальной защиты, но антиваксеры начали перебивать его и выражать недовольство.

24 ноября главные врачи крупных ковидных больниц России пригласили на «экскурсию» в красные зоны больниц, где лежат пациенты с COVID-19, известных антипрививочников. Это лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза.

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