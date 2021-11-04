Змеиногорск: Попова заявила, что недели не хватит для стабилизации ситуации с COVID-19

2 Ноября 2021 Попова заявила, что недели не хватит для стабилизации ситуации с COVID-19

Эффект от принятых мер по профилактике COVID-19 не наступит немедленно и потребуется не меньше одного инкубационного периода вируса, а потому одной недели будет недостаточно для того, чтобы переломить ситуацию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

«Эффект от принимаемых мер не наступит немедленно. Необходимо не менее одной инкубации (коронавируса, – прим. ред.). Скорее всего, недели нам будет недостаточно, и понадобится больше времени», – заявила руководитель ведомства.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней на территории страны. Кроме того, власти регионов могут установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября или продлить их после 7 ноября. В частности, такое решение уже принял губернатор Новгородской области Андрей Никитин – дополнительная нерабочая неделя начнёт действовать с 8 ноября.

Кроме того, почти во всех регионах страны ввели QR-коды. В Алтайском крае система пропусков заработала с 30 октября. Наличие сертификата или справки о перенесённом COVID-19 требуется для входа в торговые центры, кафе, рестораны, бани и другие организации.

Амител

Змеиногорский вестник